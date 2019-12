Mais de 60 de pessoas sobrevivem à queda de avião no Cazaquistão

(foto:Reprodução)- Voo da empresa Bek Air desapareceu no radar menos de um minuto depois da decolagem. Doze mortes já foram confirmadas.

Mais de 60 pessoas sobrevivem à queda de avião no Cazaquistão

Mais de 60 pessoas sobreviveram à queda de um avião no Cazaquistão, na Ásia. As equipes de resgate confirmaram 12 mortos e ainda buscam desaparecidos.

Um bebê resgatado em meio aos destroços foi levado às pressas para receber atendimento médico. Cerca de mil pessoas ajudaram as equipes de socorro. Há relatos de que alguns sobreviventes saíram andando no meio da neve. Os feridos foram atendidos em hospitais próximos.

Foi um acidente em que tudo aconteceu muito rápido. Pouco depois das 7h de sexta-feira (27), hora local – 22h de quinta-feira (26) em Brasília -, o voo da empresa Bek Air saiu de Almaty, maior cidade do Cazaquistão, com destino à capital Nursultan. Menos de um minuto depois da decolagem, o avião do modelo Fokker 100 desapareceu do radar.

O avião perdeu altitude, bateu contra um muro e uma casa. A fuselagem se partiu com o choque; 93 passageiros e cinco tripulantes estavam a bordo.

O governo do Cazaquistão suspendeu temporariamente todos os voos da companhia aérea. O vice primeiro-ministro disse que um comitê vai investigar se um erro do piloto ou uma falha mecânica causou o acidente.

O presidente do Cazaquistão expressou condolências às famílias das vítimas e afirmou que os responsáveis serão punidos. Especialistas do Reino Unido apontaram possíveis explicações para o acidente.

O ex-chefe de operações da Autoridade de Aviação Civil britânica disse que o gelo e a neve podem ter contribuído. Mike Vivian explicou que já houve outros desastres aéreos em contexto parecido.

A temperatura no local da queda era de 12 graus negativos. Testemunhas disseram que havia muita neblina no momento do acidente.



Por Jornal Nacional

27/12/2019 21h43

