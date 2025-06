Mais de 60 médicos da FAB realizarão mutirão de saúde gratuito em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | A Força Aérea Brasileira (FAB) contará com mais de 60 médicos que já estão em Santarém para participar de uma grande ação de saúde em parceria com a Prefeitura Municipal, em comemoração ao aniversário da cidade.

A iniciativa ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho, na Praça Tiradentes, com atendimentos gratuitos à população em dois turnos: a partir das 8h pela manhã e das 13h à tarde.

Os atendimentos a serem ofertados são de diversas especialidades médicas, como clínica geral, ginecologia, cardiologia, urologia, ortopedia, pediatria, dermatologia, oftalmologia e neurologia. Além disso, serão realizados exames como ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e procedimentos odontológicos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 765 atendimentos já foram previamente agendados a partir da fila de regulação. Esses pacientes foram contatados pela equipe da Semsa nos últimos dias. A ação também contempla a população em geral por livre demanda, respeitando a capacidade de atendimento disponível em cada turno.

O prefeito Zé Maria Tapajós destacou a importância da iniciativa no contexto do aniversário do município. “Essa é uma oportunidade única para oferecer saúde de qualidade à nossa população. É um presente para Santarém e uma demonstração de cuidado e compromisso da nossa gestão e da FAB com quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

Fonte:O Impacto/PMS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/07:25:08

