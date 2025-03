Mais de 600 cabeças de gado são apreendidas em operação do Ibama, em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | Nos últimos dias, foram emitidas diversas notificações para retirada de bovinos da região, conhecida como Chapadão.

Em operação fiscalizatória no município de Uruará, localizado no sudoeste paraense, agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreenderam mais de 600 cabeças de gado criadas em áreas embargadas por desmatamento ilegal. Nos últimos dias, foram emitidas diversas notificações para retirada de bovinos da região, conhecida como Chapadão.

Monitorado desde agosto passado, o Chapadão também foi alvo de operação coordenada pela Superintendência do Ibama no Pará entre novembro e dezembro, quando foram lavrados seis termos de embargo em 1.545 hectares, no total, e aplicadas multas que totalizaram R$ 8,9 milhões.

O município de Uruará é, atualmente, o quarto onde ocorre mais desmatamento ilegal na Amazônia. Entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, foram desmatados 6.271 hectares, correspondendo a 10,2% de todos os alertas de desmatamento na Amazônia no período. Diante desses dados alarmantes, o Instituto deflagrou operações para conter o crime ambiental e para obrigar que se busque a regularização das atividades agrícolas e de pecuária da região.

Com a fiscalização contínua, o Ibama mantém o compromisso de combate aos ilícitos ambientais e de preservação dos recursos naturais, garantindo que áreas protegidas sejam recuperadas e que infratores sejam penalizados.

Fonte: Com informações de Ibama e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/11:42:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...