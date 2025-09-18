Mais de 600 PMs garantem o policiamento durante o Sairé, em Santarém

(Foto: Reprodução) – A operação contará com policiamento ostensivo em diferentes pontos da vila, incluindo a Praça do Sairé e a Praça 7 de Setembro, além de reforço nas paradas de ônibus em Santarém

A Polícia Militar do Pará divulgou o planejamento da Operação Sairé 2025, que teve início no último sábado (13) e segue até o dia 22 de setembro, na vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém. O objetivo é garantir a ordem pública e a segurança dos milhares de visitantes que participam da tradicional festividade.

A operação contará com policiamento ostensivo em diferentes pontos da vila, incluindo a Praça do Sairé e a Praça 7 de Setembro, além de reforço nas paradas de ônibus em Santarém. O esquema de segurança prevê policiamento a pé, montado, motorizado, com viaturas de quatro e duas rodas, além do emprego de efetivo da cavalaria e de drones para monitoramento.

Durante os dez dias de programação, a Polícia Militar mobiliza 615 policiais militares, sendo distribuídos no programa Polícia Mais Forte e em regime de serviço ordinário e jornada extraordinária. As unidades responsáveis pelo reforço do policiamento são o Comando de Policiamento Regional I (CPR I), o 3º BPM e o 35º BPM, além da 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (Cipamb) e do 2º Batalhão de Missões Especiais (BME).

Além da Polícia Militar, a operação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância e Juventude, Polícia Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Secretaria de Trânsito e Detran.

As ações previstas incluem orientação ao público, policiamento em todos os turnos, bloqueios e patrulhamento preventivo, com atenção especial aos momentos de maior fluxo de pessoas, como o cortejo fluvial, a busca dos mastros e os ensaios e apresentações dos Botos Tucuxi e Cor-de-Rosa.

“Com este planejamento, a Polícia Militar do Pará pretende garantir que a festividade do Sairé 2025 ocorra em clima de tranquilidade, valorizando tanto a tradição cultural quanto a segurança dos participantes”, destacou o coronel Rodrigo Aleixo Melo de Santos, comandante do CPR I.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/16:41:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...