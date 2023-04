‘Mais Médicos’ oferece mais de 600 vagas no Pará; veja cidades

Mais médicos Pará — Foto: Reprodução / TV Liberal – Vagas estão distribuídas em mais de 100 cidades paraenses.

O Ministério da Saúde publicou edital com 6.252 vagas para o projeto Mais Médicos no Brasil, e destas, 644 são no Pará, distribuídas em mais de 100 cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao programa.

Cada município recebeu um número limite de vagas. Veja abaixo as cidades paraenses e o número de vagas disponíveis:

Abaetetuba – 11

Acara – 12

Afua – 12

Água Azul do Norte – 2

Alenquer- 5

Almeirim – 2

Altamira – 4

Anajas – 7

Ananindeua – 6

Anapu – 6

Augusto Correa – 3

Aurora do Para – 3

Aveiro – 4

Bagre – 7

Baião – 16

Barcarena – 1

Belém – 62

Belterra- 2

Benevides – 1

Bonito – 1

Braganca – 7

Brejo Grande do Araguaia – 1

Breu Branco – 4

Breves – 30

Bujaru – 4

Cachoeira do Pirá – 4

Cachoeira do Arari – 7

Cametá – 7

Capanema – 1

Capitão Poço – 1

Castanhal – 7

Chaves – 8

Conceição do Araguaia – 4

Concórdia do Pará – 1

Curionópolis – 1

Curralinho – 11

Curuá – 2

Curuçá – 1

Dom Eliseu – 2

Eldorado dos Carajás – 7

Faro – 1

Floresta do Araguaia – 2

Garrafão do Norte – 2

Goianésia do Pará – 4

Gurupá -10

Igarape-Açú – 1

Igarape-Miri – 1

Ipixuna do Pará – 4

Irituia – 1

Itaituba – 7

Itupiranga – 14

Jacareanga- 4

Jacundá – 2

Juruti – 7

Limoeiro do Ajuru – 5

Mãe do Rio- 2

Magalhães Barata – 1

Marabá – 20

Maracanã -1

Marapanim- 1

Marituba – 2

Medicilândia – 1

Melgaço – 6

Mocajuba – 2

Moju – 3

Mojuí dos Campos – 3

Monte Alegre – 11

Muaná – 3

Nova Timboteua – 1

Novo Progresso- 5

Novo Repartimento – 3

Óbidos- 4

Oeiras do Pará – 10

Oriximiná- 8

Ourém -1

Ourilândia do Norte- 2

Pacajá – 15

Paragominas – 2

Parauapebas – 14

Piçarra – 2

Placas- 4

Ponta de Pedras – 5

Portel – 19

Porto de Moz – 12

Prainha – 7

Primavera – 1

Quatipuru – 1

Redenção – 2

Rio Maria – 1

Rondon do Pará – 4

Rurópolis – 6

Salinópolis – 1

Salvaterra – 1

Santa Cruz do Arari – 1

Santa Isabel do Pará – 1

Santa Luzia do Pará – 1

Santa Maria das Barreiras – 1

Santa Maria do Pará – 5

Santana do Araguaia – 2

Santarém – 32

Santo Antonio do Tauá – 1

São Domingos do Capim – 1

São Félix do Xingu – 3

São Francisco do Pará – 1

São João da Ponta – 1

São João de Pirabas – 4

São Miguel do Guamá – 7

São Sebastião da Boa Vista – 1

Senador José Porfírio – 3

Soure – 1

Tailândia – 4

Terra Alta – 1

Terra Santa- 4

Tome-Açú – 2

Trairão – 4

Tucumã – 1

Tucurui- 6

Ulianópolis – 4

Uruará – 2

Vigia – 1

Viseu – 16

Vitória do Xingu – 2

Xinguara – 2

O programa Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março. O objetivo do governo é preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária, em Unidades Básicas de Saúde.

O edital foi publicado na última terça-feira (18). O governo informou abrirá outras 10 mil vagas até o final do ano, que terão contrapartida dos municípios.

O valor das bolsas deve continuar sendo o mesmo oferecido atualmente pelo programa, de cerca de R$ 12,8 mil. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão.

Mais Médicos

O Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo de Dilma Rousseff. Atualmente, são 18 mil vagas: 13 mil profissionais estão atuando e 5 mil postos estão desocupados.

O contrato de participação na iniciativa é de quatro anos, prorrogável pelo mesmo período. Ao todo, o investimento previsto pelo governo federal para este ano é de R$ 712 milhões.

A nova versão do projeto estabelece benefícios para incentivar a permanência dos médicos por longos períodos:

para os médicos que ficarem ao menos 3 anos na vaga: possibilidade de pagamento de adicional de 10% a 20% da soma total das bolsas de todo o período que esteve no programa, a depender da vulnerabilidade do município;

para médicos com formação pelo Fies: adicional de 40% a 80% da soma total das bolsas de todo o período que esteve no programa, a depender da vulnerabilidade do município. O benefício será pago em quatro parcelas, sendo 10% por ano durante os três primeiros anos, e os 70% restantes ao completar 48 meses;

incentivo para médicos do Fies residentes em Medicina da Família, com auxílio para pagamento de dívidas do financiamento estudantil;

complementar o valor da bolsa para mulheres em licença-maternidade que passarem a receber o auxílio do INSS, o que antes não ocorria;

licença de 20 dias para licença-paternidade. Antes, não havia essa possibilidade;

oferta de especialização e mestrado.

Seleção

O novo formato do programa mantém a possibilidade de atuação de médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, mas segue dando preferência para atuação dos nativos formados no país.

Os médicos com residência em Família e Comunidade terão pontuação adicional de 10% para a seleção do programa.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 20/2023/17:22:21 Com informações do g1 Pará — Belém

