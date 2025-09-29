Mais um acidente fatal é registrado na BR-163 em Novo Progresso em menos de 24 horas

Foto: Reprodução | Na madrugada desta segunda-feira (29), por volta de 1h, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na BR-163, em Novo Progresso. O caso ocorreu na altura da comunidade Santa Júlia.

De acordo com informações, a vítima foi identificada como Thiago Silva dos Santos, que conduzia uma motocicleta Honda Pop, de placa QDU-5606. Segundo relatos, ele teria sido atingido por um veículo ainda não identificado e morreu no local.

A concessionária Via Brasil realizou a preservação da área até a chegada da Polícia Militar. A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais e autorizou a remoção do corpo pela funerária.

Este foi o segundo acidente fatal em menos de 24 horas na rodovia. Na manhã de domingo (28), o jovem Ezequiel Vasques, de 24 anos, também perdeu a vida em uma colisão entre motocicleta e carreta, em trecho próximo à Transportadora Batista.

Leia também

As circunstâncias dos dois acidentes estão sendo investigadas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/06:23:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...