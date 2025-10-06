Mandato de Alexandre Frota é cassado após condenação por calúnia e difamação

Foto: Reprodução | Na última sexta-feira (3), o presidente da Câmara de Cotia, Osmar Danilo da Silva (Republicanos), anunciou a cassação do mandato de Frota, que nas eleições recebeu 2.893 votos.

O ator Alexandre Frota (PDT) perdeu o mandato de vereador pela cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Ele respondia a um processo de calúnia e difamação movido pelo ex-BBB e deputado federal Jean Wyllys.

Frota, que em 2018 era apoiador do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, foi condenado a dois anos de detenção em regime aberto pelos crimes praticados contra Jean.

Ele recorreu diversas vezes. Nesse período, abandonou Jair Bolsonaro, passou a apoiar Lula e se elegeu vereador por Cotia em 2024. Todos os recursos foram negados. A detenção acabou sendo substituída por penas que restringem seus direitos, mas ainda não há definição final.

Na última sexta-feira (3), o presidente da Câmara de Cotia, Osmar Danilo da Silva (Republicanos), anunciou a cassação do mandato de Frota, que nas eleições recebeu 2.893 votos.

Nas redes sociais, o ator se pronunciou: “Estava fazendo um trabalho de muito amor por esta cidade, mas não posso falar tchau para você. Posso falar até breve”, disse.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/14:12:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...