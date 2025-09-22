Manifestantes fazem atos contra PEC da Blindagem e projeto de anistia em diversas cidades do país

Foto: Reprodução | Protestos foram convocados nas redes sociais após a aprovação do projeto que blinda parlamentares contra a abertura de processos penais pelo STF

Manifestantes realizaram atos em diversas cidades do país neste domingo (21) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o projeto que prevê anistia a pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Convocados por movimentos de esquerda nas redes sociais, os protestos ocorreram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Belém, Maceió, Manaus e Teresina, entre outras.

O ponto central das manifestações foi o pedido para que a PEC da Blindagem não avance no Senado Federal. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados na última semana, busca restringir a possibilidade de abertura de processos penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF).

Críticos da proposta afirmam que a medida, na prática, inviabilizaria a responsabilização de deputados e senadores, lembrando que, quando regra semelhante esteve em vigor no país, apenas um processo chegou a ser autorizado pelo Legislativo.

Após a aprovação na Câmara, a PEC da Blindagem seguiu para análise no Senado, onde enfrenta resistência. O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou à GloboNews neste domingo (21) que pretende pautar o texto na próxima reunião do colegiado para “sepultar de vez esse assunto”. Ele classificou a proposta como um “murro na barriga e tapa na cara do eleitor” e disse que há articulação para rejeitá-la tanto na comissão quanto no plenário.

Além da PEC, manifestantes também se posicionaram contra o projeto que concede anistia aos condenados pelo ato golpista de 8 de janeiro. Na última quarta-feira (17), os parlamentares aprovaram regime de urgência para acelerar a análise da proposta.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/05:15:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...