Manu Bahtidão viraliza com “rock doido paraense” no BBB 25

A performance de Manu Bahtidão no BBB 25 viralizou. | Reprodução

Manu Bahtidão levou o “rock doido” paraense para o BBB 25 e viralizou com sua apresentação. Assista ao vídeo.

OBrasil parou para assistir à festa do Big Brother Brasil 25 no último sábado (29), mas ninguém esperava que a grande estrela da noite seria Manu Bahtidão. Em uma entrada cinematográfica ao lado de João Gomes, a cantora – paraense de coração – , desceu de uma tirolesa de mais de 30 metros de comprimento até que um imprevisto aconteceu. A estrutura falhou e os dois ficaram suspensos no ar por alguns segundos.

“O negócio travou!”, disse João, enquanto Manu, sem perder o bom humor, manteve a pose. Mas, foi quando os pés dela tocaram o chão que a verdadeira festa começou.

Manu incendiou o palco e fez história no reality ao levar para milhões de brasileiros o som frenético do tecnomelody. Misturando hits como “Tô sem freio”, “Menina do job” e “Copo de veneno”, a loira levou o ‘rock doido paraense’ para dentro do BBB, fazendo os brothers e o público de casa sentirem o peso da batida envolvente. E a internet? Não falou de outra coisa.

O Pará no centro das atenções

Bastaram poucos minutos para o nome de Manu Bahtidão dominar as redes sociais. No Twitter, no Instagram e até no TikTok, os vídeos de sua performance viralizaram, com internautas exaltando a artista e comemorando a representatividade do tecnomelody no programa. “Ela entregou tudo! O BBB precisava disso!” disse um internauta. “Só aceitem caladinhos, porque Manu fez história”, disse outro. “O Brasil inteiro conhecendo o rock doido. O Pará venceu!” disse mais um.

O impacto não foi à toa. O tecnomelody, derivado do tecnobrega, já tem um longo caminho de reconhecimento. Em 2013, o gênero foi oficializado como patrimônio cultural do Pará, e desde então vem ganhando espaço não só no Brasil, mas no mundo. Com suas batidas aceleradas e letras marcantes, o ritmo já conquistou uma legião de fãs.

Os brothers entraram no ritmo

Com um look marcante – calça e corselet de couro amarelo, contrastando com os trajes brancos dos dançarinos –, Manu não apenas cantou, mas colocou os brothers para dançar. Ela arriscou o famoso “passo do sapinho”, arrancando risadas e fazendo com que os participantes tentassem acompanhar. Além disso, eles se renderam à tradicional tremidinha de ombro, movimento clássico das festas de aparelhagem do Pará.

Assista ao vídeo:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/15:01:13

