Mapa confirma foco de vassoura-de-bruxa em território indígena, no Pará

Praga tem atacado plantação de mandioca | Divulgação/Embrapa

Foco da praga quarentenária foi detectado em área indígena isolada e acende alerta sanitário no estado.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a primeira ocorrência da praga quarentenária vassoura-de-bruxa da mandioca (Ceratobasidium theobromae) no estado do Pará. O foco foi registrado na Terra Indígena do Parque do Tumucumaque, localizada no município de Almeirim, no extremo norte do estado, próximo à fronteira com o Suriname.

Segundo o Mapa, a confirmação veio após análise de amostras coletadas em inspeção realizada no dia 28 de abril por técnicos da Superintendência Federal de Agricultura do Amapá (SFA/AP) e da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro), após denúncia de suspeita de contaminação. As plantas com sintomas estavam na Aldeia Bona, dentro do território indígena.

Apesar da gravidade da praga — que pode dizimar plantações de mandioca —, o foco está em uma área remota e de difícil acesso, sem ligação direta com zonas comerciais de produção. O local, habitado por comunidades indígenas ligadas ao Amapá, só pode ser acessado por voos fretados, o que reduz o risco imediato de disseminação.

De acordo com o Mapa, até o momento não foram detectadas suspeitas em áreas comerciais nem apreensões de material contaminado nas barreiras de fiscalização no norte do Pará. Ainda assim, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) está em campo realizando levantamentos fitossanitários como parte do Plano Emergencial de Prevenção da praga, em parceria com o ministério.

A vassoura-de-bruxa da mandioca foi identificada pela primeira vez em terras indígenas do Oiapoque (AP) em 2024, pela Embrapa Amapá. A doença causa deformações e enfraquecimento das plantas, podendo levar à morte da cultura. O fungo se espalha principalmente por meio de mudas contaminadas, ferramentas de poda, solo e água.

Embora não ofereça risco à saúde humana, a presença do patógeno representa uma ameaça à segurança alimentar e econômica de regiões que dependem da mandioca como cultura de base. As autoridades pedem atenção aos produtores e reforço nos cuidados com a sanidade vegetal.

Fonte: DOL / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/07:21:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...