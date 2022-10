Máquina da prefeitura é flagrada fazendo serviço em chácara particular; dona denuncia invasão

(Foto: Via WhatsApp)- Nossa reportagem recebeu uma denúncia de que máquinas da Prefeitura Municipal de Novo Progresso estava fazendo limpeza em uma chácara de terceiros (particular) no bairro industrial em Novo Progresso.

Fomos lá conferir a veracidade dos fatos e flagramos a Pá Carregadeira carregando entulhos (galhos de árvores e terra) para limpar o terreno que é de propriedade particular. Isso por volta das 15h 05min da última quinta-feira, 29 de setembro de 2022.

A denunciante, moradora de Novo Progresso, alega ser proprietária da chácara que herdou do ex-esposo, o falecido Cleber Sapucaia, que não solicitou o serviço, e acredita que a pá carregadeira e a caçamba estiveram no local somente para atender interesses particulares. Foi registrado um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia, que fez diligência no local.

A reportagem tentou contato com a prefeitura, que informou não haver irregularidade e que prestará todos os esclarecimentos em juízo.

