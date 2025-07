Maquininhas Point para diferentes perfis de vendedores: qual é a ideal?

Foto: Reprodução | Para quem está em busca de soluções de pagamento práticas e eficientes, a maquininha point surge como uma excelente alternativa. Mas, com tantas opções disponíveis, qual modelo é o mais adequado para o seu tipo de venda? Seja você um autônomo, lojista ou empreendedor digital, existe uma maquininha pensada para seu perfil. Neste artigo, vamos explorar os diferentes modelos da linha Point e ajudar você a escolher a melhor opção.

Por que escolher uma maquininha Point?

As maquininhas Point se destacam por oferecer praticidade, integração com soluções digitais e condições acessíveis. Elas não exigem mensalidade e funcionam de forma autônoma, sem necessidade de conexão com celular (no caso de alguns modelos). Além disso, aceitam diversos tipos de pagamento, como crédito, débito, QR Code e Pix, o que amplia as possibilidades de venda para o comerciante.

Perfil 1: Vendedores autônomos e informais

Quem trabalha de forma autônoma, como motoristas de aplicativo, ambulantes, artesãos ou prestadores de serviço, precisa de uma solução compacta, simples e acessível.

Modelo ideal: Point Mini

A Point Mini é leve, cabe no bolso e tem excelente custo-benefício. É perfeita para quem está começando ou quer uma opção econômica. Ela funciona conectada via Bluetooth a um celular, usando o aplicativo para realizar as vendas. Além disso, a bateria tem boa duração e o visor é prático.

Principais vantagens:

Preço acessível

Portabilidade

Simples de usar

Ideal para quem faz vendas esporádicas

Perfil 2: Pequenos comércios e lojas físicas

Empreendedores com ponto de venda fixo, como salões de beleza, lojas de bairro ou pequenos mercados, necessitam de uma maquininha mais robusta, com funcionalidades extras.

Modelo ideal: Point Pro

A Point Pro é uma máquina completa. Ela tem impressora de recibos, chip e Wi-Fi integrados, o que permite o funcionamento sem celular. Seu visor é grande e tátil, facilitando a operação. Ideal para quem tem movimento constante no local de vendas.

Principais vantagens:

Impressão de comprovantes

Conexão autônoma

Design profissional

Agilidade no atendimento



Perfil 3: Vendas online e social commerce

Quem vende pelas redes sociais, marketplaces ou aplicativos de delivery precisa de uma solução versátil, que acompanhe a mobilidade e agilidade do digital.

Modelo ideal: Point Mini Chip ou Point Smart

A Point Mini Chip é ideal para quem quer mobilidade, pois possui chip com plano de dados incluso e Wi-Fi. Já a Point Smart combina funcionalidades de maquininha e smartphone, com sistema Android e acesso a aplicativos, sendo ideal para quem deseja profissionalizar o atendimento com catálogo de produtos e gestão integrada.

Principais vantagens da Mini Chip:

Autonomia de conexão

Preço intermediário

Portátil e simples



Principais vantagens da Smart:

Sistema Android

Acesso a apps

Ideal para alto volume de vendas e gestão completa



Perfil 4: Empreendedores em feiras e eventos

Para quem vende em feiras, eventos ou atividades itinerantes, é essencial contar com uma maquininha que suporte mobilidade e funcione bem fora do ambiente urbano.

Modelo ideal: Point Mini Chip ou Point Pro

Ambas funcionam bem nesses contextos. A escolha depende do volume de vendas e da necessidade de impressão de comprovantes. A Mini Chip é mais leve e prática, enquanto a Point Pro garante mais recursos no atendimento.

Destaques importantes:

Conexão sem necessidade de celular

Longa duração da bateria

Resistência e mobilidade



Perfil 5: Prestadores de serviços com atendimento personalizado

Profissionais como cabeleireiros, manicures, personal trainers e consultores que atendem clientes com hora marcada precisam de um equipamento confiável e que ofereça boa experiência ao consumidor.

Modelo ideal: Point Smart

Além da praticidade de uma máquina com tela tátil e sistema operacional próprio, a Point Smart permite a customização da experiência de pagamento, adicionando nome do serviço, valores, promoções e muito mais.

Vantagens principais:

Interface moderna

Cadastro de produtos e serviços

Integração com outras ferramentas de gestão



