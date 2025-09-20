Marabá é o 5º maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE

Foto:Reprodução | O maior rebanho está em São Félix do Xingu (PA), com 2.519.911 cabeças, seguido por Corumbá (MS), Porto Velho (RO) e Cáceres (MT). A produção de bovinos teve leve queda de 0,2% em relação a 2023, reflexo do aumento no abate de fêmeas nos últimos anos.

Marabá (PA) figura entre os municípios brasileiros com os maiores rebanhos bovinos, ocupando a quinta posição no país com 1.295.819 animais, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última quinta-feira (18).

O levantamento aponta que o Brasil possui 238,2 milhões de bovinos, número 12% superior à população estimada em 212,5 milhões de habitantes. O maior rebanho está em São Félix do Xingu (PA), com 2.519.911 cabeças, seguido por Corumbá (MS), Porto Velho (RO) e Cáceres (MT). A produção de bovinos teve leve queda de 0,2% em relação a 2023, reflexo do aumento no abate de fêmeas nos últimos anos.

A pesquisa também mostra o desempenho da produção de aves e ovos. O país contabilizou 1,6 bilhão de galináceos, incluindo frangos e galinhas, quase oito vezes a população brasileira, com Santa Maria de Jetibá (ES) liderando a criação, somando 14,8 milhões de aves. A produção de ovos alcançou 5,4 bilhões de dúzias (64,8 bilhões de unidades), aproximadamente 305 ovos por habitante, registrando crescimento em 24 das 27 unidades federativas.

Na produção de leite, o Brasil atingiu 35,7 bilhões de litros em 2024, novo recorde histórico, com aumento de 1,4% em relação a 2023. O número de vacas ordenhadas, entretanto, caiu para o menor nível desde 1979, indicando aumento da produtividade. O levantamento aponta ainda que o rebanho de suínos somou 43,9 milhões de animais, enquanto caprinos chegaram a 13,3 milhões e ovinos totalizaram 21,9 milhões.

Outras atividades do setor agropecuário também registraram crescimento. A produção de mel de abelha atingiu 67,3 milhões de quilos, valor recorde, e a aquicultura gerou 724,9 mil toneladas, com cerca de 70% correspondendo à tilápia.

Os dados reforçam a relevância de municípios do Pará, como Marabá e São Félix do Xingu, na pecuária nacional, destacando o papel da região na produção de carne bovina e no abastecimento de mercados internos e externos. e

