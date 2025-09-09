Marabá: Esposa continua desaparecida e “Cocó” está preso por homicídio no Amazonas

A vítima, Denizia Souza, e o suspeito, vulgo “Cocó” – Fotos: Reprodução

José Odisio de Souza, vulgo “Cocó”, foi preso no dia 12 de agosto de 2025, por volta de 11h30, pelos crimes de homicídio e uso de documento falso. Ele figura como principal suspeito de ter matado a servidora, identificada como Denizia Souza, na Vila Capistrano de Abreu.

Desde o dia 9 de agosto de 2025, a servidora Denizia Ribeiro de Souza, de 30 anos, encontra-se desaparecida na Vila Capistrano de Abreu, localizada na Região do Rio Preto, na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. Ela trabalhava no cargo de Serviços Gerais, lotada na Escola NEI Leir Fernandes e estava separada do ex-companheiro José Odísio de Souza, conhecido como “Cocó”, foragido da Justiça do Estado do Amazonas.

De acordo com comando do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), os familiares de Denizia Souza acusaram “Cocó” como o principal suspeito de matar a ex-companheira e dá sumiço no corpo. De imediato, uma guarnição se dirigiu para a casa do suspeito para efetuar a prisão do indivíduo. Ao chegarem ao local, já no dia 12 de agosto de 2025, José Odisio de Souza se apresentou como José Anísio de Sousa, usando como documento de identificação a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de seu irmão, por volta de 11h30.

Neste momento, a mãe de Denizia Souza conversou com os militares, via telefone, afirmando que o elemento havia matado sua filha e ele era foragido do Estado do Amazonas pelo crime de homicídio. Diante dessa informação, os policiais prosseguiram com o famoso “baculejo” e o suspeito confessou ser foragido da Justiça e que possuía mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio cometido, no km 120 da BR-174, na zona rural da cidade de Presidente Figueiredo (AM).

Durante uma consulta ao sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, foi confirmada a existência do mandado de prisão com validade até 2040 em desfavor do suspeito. Como não tinha para onde correr, “Cocó” recebeu voz de prisão e foi algemado. O perigoso assassino teria matado e esquartejado a vítima em Presidente Figueiredo no ano de 2020. Ao ser indagado sobre o desparecimento de Denizia, o monstro alegou que deixou a ex-esposa em uma estrada vicinal, próximo a Vila Capistrano de Abreu, no dia do desaparecimento e não soube mais do paradeiro da vítima. Uma história “sem pé nem cabeça”.

Segundo os familiares e amigos de Denizia, devido ao histórico violento de “Cocó” e seus parentes perigosos na Região do Rio Preto, não existem mais dúvidas de que ele matou a ex-companheira e escondeu o cadáver para dificultar as investigações. Em contato com a reportagem do Portal Debate, na noite desta segunda-feira (8), amigos e familiares da jovem cobraram mais empenho dos órgãos públicos para localizar o paradeiro de Denizia Souza e a responsabilização de José Souza pela suposta morte de sua ex-companheira.

No dia de sua prisão, o mau elemento foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de da cidade de Itupiranga, onde foi lavrado o termo de captura e posterior remoção para o Complexo Penitenciário de Marabá. De acordo com relatos da filha da vítima e enteada de “Cocó”, vítima e assassino teriam ido juntos até a beira de um riacho para buscar um motor, tipo “rabeta”, porém ele retornou sozinho e disse que havia deixado Denizia em um posto de saúde para a realização de exames médicos, mas ela nunca mais foi vista.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/14:10:45

