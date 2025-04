Marabá lança programa para requalificar vias não pavimentadas

(Foto: Reprodução) – Durante o evento, serão lançadas novas ordens de serviço para obras de asfaltamento e drenagem, nas zonas urbana e rural

A Prefeitura de Marabá lança nesta sexta-feira, 11 de abril, às 10h, o Programa “Ação Marabá”, um mutirão de serviços que será coordenado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas (Sevop). O lançamento acontecerá em frente ao Ginásio Poliesportivo Renato Veloso, na Folha 16, Nova Marabá, com a presença de autoridades municipais e equipes técnicas. Todo o maquinário utilizado nos serviços também estará exposto no local.

O programa será apresentado oficialmente durante o evento e os serviços já estão organizados para começar neste sábado, dia 12. As equipes vão atuar nos seguintes bairros: Infraero, Bairro da Paz, São Félix, Nossa Senhora Aparecida e Araguaia.

Segundo a Sevop, os serviços englobam requalificação completa das ruas não asfaltadas, com patrolamento, nivelamento, encascalhamento e outras ações que garantam melhores condições de trafegabilidade, especialmente após o período de chuvas intensas que atingiu a cidade.

Ainda de acordo com a Sevop, a ação visa a preparar as ruas para o próximo inverno, evitando os transtornos registrados neste início de ano. O secretário de Obras, Ítalo Ipojucan, destaca que o programa marca uma mudança de postura do poder público municipal, com ações mais planejadas e permanentes.

“Passamos por um inverno rigoroso, com muitos danos nas vias urbanas e rurais. Agora, com a chegada do verão, é o momento ideal para agir de forma coordenada e contínua. O projeto ‘Ação Marabá’ vai muito além de uma resposta emergencial: é uma estratégia para melhorar a qualidade de vida da população a longo prazo”, afirmou.

Durante o evento, serão lançadas novas ordens de serviço para obras de asfaltamento e drenagem, nas zonas urbana e rural.

