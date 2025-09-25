Marabá (PA) recebe peça teatral gratuita sobre uso consciente da água com patrocínio da WLM Itaipu Norte

Personagens da peça | Foto: Reprodução

Espetáculo infantil “Em busca da Gotinha Preciosa” será apresentado em escolas públicas de Marabá (PA)

São Paulo, 25 de setembro de 2025 — A importância da água e o uso consciente desse recurso vital serão temas centrais da peça infantil “Em busca da Gotinha Preciosa”, que será apresentada em Marabá (PA), alcançando centenas de crianças da rede pública de ensino. As apresentações fazem parte do projeto Diverte Teatro Brasil, idealizado e realizado pela Ciência Divertida, com patrocínio da WLM Itaipu Norte – empresa do grupo WLM – e apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Voltado ao público infanto-juvenil, o espetáculo utiliza o humor e a ciência para tratar de temas ambientais com linguagem acessível e interativa. Em cena, dois personagens cativantes embarcam em uma missão para encontrar a “gotinha preciosa”, enfrentando tempestades, atravessando oceanos e superando desafios com criatividade e conhecimento. As crianças participam ativamente da história, ajudando os personagens a resolver enigmas e realizando pequenos experimentos durante a apresentação.

Para Júlio Martinez, diretor da Ciência Divertida, ações como essa são essenciais para promover educação ambiental desde os primeiros anos de vida escolar. “Queremos que as crianças entendam que a água, apesar de parecer abundante, está se tornando cada vez mais escassa devido ao desperdício e à poluição. O teatro é uma forma poderosa de engajamento, capaz de fixar essa mensagem de forma lúdica e significativa”, afirma.

A iniciativa reforça o compromisso da WLM com a responsabilidade social e ambiental, ao investir em projetos que unem cultura, educação e sustentabilidade nas comunidades onde atua. “Apoiamos iniciativas que contribuam para a formação de cidadãos mais conscientes. O uso responsável da água é um tema urgente, e queremos contribuir para que essa reflexão comece desde cedo”, afirma Fernando Guimarães, CEO da WLM.

As apresentações acontecem entre os dias 01 e 03 de outubro em escolas públicas de Marabá (PA) com sessões gratuitas voltadas a alunos e educadores da rede municipal. Confira a programação completa abaixo:

SERVIÇO

Espetáculo: “Em Busca da Gotinha Preciosa”

Data: 01 de outubro

Horários: 09h e 14h30

Escola: EMEF Jarbas Gonçalves Passarinho

Endereço: Trav. Jarbas Passarinho, S/N – São Félix Pioneiro

Data: 02 de outubro

Horário: 09h

Local: EMEF Heloísa de Souza Castro

Endereço: Avenida Gaviões, S/N – Laranjeiras

Data: 02 de outubro

Horários: 14h30

Local: EMEF Rui Barbosa

Endereço: Av. Brasil,163 – Vila Murumuru

Data: 03 de outubro

Horários: 09h

Local: EMEF Doralice de Andrade

Endereço: Rua São Luís, QD Especial, S/N – Bairro Conjunto Novo Belo Horizonte

Data: 03 de outubro

Horários: 14h30

Local: EMEF Maria Ilan Jadão

Endereço: Avenida dos Buritis, QD 110, LT 01 a 04 – Cidade Jardim

Sobre o Ministério da Cultura e a Lei Federal de Incentivo à Cultura:

A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts), além da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Sobre a WLM

Com mais de 65 anos de história, a WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. é referência nacional em mobilidade, transporte e agronegócio. O grupo atua em diferentes regiões do Brasil com uma rede de cinco concessões regionais da marca Scania, somando 28 estabelecimentos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Amapá, Amazonas e Roraima. Oferece venda de caminhões pesados e extrapesados, chassis para ônibus, peças genuínas, serviços especializados de manutenção e assistência técnica com padrão de qualidade reconhecido mundialmente.

No agronegócio, a WLM mantém fazendas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, com atividades de pecuária de corte e produção de soja, milho e café, sempre alinhadas a práticas de conservação ambiental. Certificada como Great Place to Work, a empresa reafirma seu propósito de criar vínculos duradouros e gerar valor para parceiros e clientes, combinando inovação, excelência no atendimento e compromisso com soluções logísticas sustentáveis.

Sobre a Ciência Divertida Cultural

Presente em mais de 40 países e atuando no Brasil desde 2010, a Ciência Divertida Cultural tem como missão despertar a curiosidade e estimular a imaginação das crianças ao redor do mundo. Por meio de programas e eventos temáticos voltados para crianças de 4 a 17 anos, a empresa alia aprendizado e diversão em iniciativas que abordam temas como Meio Ambiente, Nutrição, Astronomia, Saúde, entre outros aspectos fascinantes da ciência. Ao longo de sua trajetória, mais de 12 milhões de crianças já participaram das atividades promovidas pela Ciência Divertida Cultural.

No Brasil, a Ciência Divertida Cultural consolida seu compromisso com a educação e cultura através de parcerias estratégicas, sendo representada pela Alero Produções. Juntas, elas desenvolvem e implementam projetos culturais inovadores que ampliam o acesso ao conhecimento e utilizam a ciência como uma poderosa ferramenta de enriquecimento cultural e educacional. Essa colaboração não apenas une entretenimento e aprendizado, mas também gera um impacto positivo e duradouro na formação de jovens e crianças por todo o país.

