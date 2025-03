Marabá promove oficina para atendimento a adolescentes em conflito com a Lei

(Foto: Reprodução) – A programação foi realizada de forma híbrida, com a equipe reunida na sede da SMS em contato com a técnica de referência da Sespa, via videoconferência, ministrando o treinamento de Belém.

A Prefeitura de Marabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), realizou nesta quinta-feira (27) uma oficina para implantação dos Planos Operativo e de Ação voltados ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei. O evento faz parte da implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei (PNAISARI), promovida pelo Ministério da Saúde.

A programação da oficina conta com exposições de leis, debates, apresentação de mídias e a formação do grupo de trabalho, que conta com representantes da saúde, do judiciário, assistência social e do Centro de Internação de Adolescentes Masculinos (CIAM) de Marabá.

De acordo com Erlen Pinheiro, enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a principal meta é desenvolver e oficializar os planos que possibilitarão a habilitação do município para receber incentivos financeiros do Ministério da Saúde.

“Esses adolescentes já têm direito ao acesso aos serviços de saúde no município, mas com a implantação oficial dos planos, será possível obter uma verba extra que fortalecerá esses atendimentos. É um gás a mais para garantir o acesso integral aos serviços”, explicou Erlen.

O juiz Manuel Antônio S. Macedo, da Vara da Infância e Juventude de Marabá, destacou a importância da iniciativa para a sociedade. “A integração dessa política assegura direitos fundamentais, como o acesso à saúde, contribuindo significativamente para o processo socioeducativo e a readaptação social dos jovens. É um programa essencial, especialmente para aqueles em medida socioeducativa, seja em internação ou meio aberto”, pontuou.

O evento reforça o compromisso de Marabá em consolidar uma rede estruturada de atenção aos adolescentes, garantindo ações que promovam a inclusão e a proteção social. A programação foi realizada de forma híbrida, com a equipe reunida na sede da SMS em contato com a técnica de referência da Sespa, via videoconferência, ministrando o treinamento de Belém.

Fonte: Ingrid Sales – Secom PMM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/15:58:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...