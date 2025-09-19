Marabá realiza simulado de resposta a desastres com participação de diversas instituições no Pará

Foto: Reprodução | A atividade, realizada no areal da Coesama, às margens do Rio Itacaiunas, marcou o encerramento do Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC).

O som das sirenes, a movimentação de viaturas e equipes de resgate trabalhando em conjunto. Tudo parecia um cenário real de desastre, mas tratava-se do Simulado Integrado de Resposta a Desastres, promovido nesta quinta-feira, 18, pela Prefeitura de Marabá, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). A atividade, realizada no areal da Coesama, às margens do Rio Itacaiunas, marcou o encerramento do Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC).

Preparação para emergências e grandes eventos

O curso, com duração de três dias, possibilitou a capacitação e integração de diferentes órgãos para atuação conjunta em situações de emergência, como desabamentos e incêndios urbanos. Participaram da formação e do simulado: Defesa Civil de Marabá, Exército Brasileiro (23ª Brigada de Infantaria de Selva), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além das secretarias municipais de Saúde (SMS), Segurança Institucional (SMSI), Meio Ambiente (Semma) e Viação e Obras Públicas (Sevop).

De acordo com o coronel Marcus Norat, coordenador da Defesa Civil de Marabá, o curso faz parte da estratégia de qualificação contínua dos agentes locais e também atende a uma solicitação do Comando Militar do Norte. Ele destaca que a iniciativa também está relacionada ao fortalecimento da preparação para grandes eventos, como a COP30, que será realizada em Belém.

“Esse curso foi planejado em complemento da qualificação continuada da Defesa Civil e também em conjunto com a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, tendo em vista a COP30. Lá estarão mais de 140 comitivas de diferentes países, e pode ocorrer um acidente em um prédio ou hotel. Por isso, estamos preparando nossas equipes e fazendo esse exercício com o exército, para atuar tanto em Marabá quanto em Belém, caso seja necessário”, explicou Norat.

Exercício simulado

No exercício prático, as equipes reproduziram um cenário de colapso de estruturas, com vítimas a serem localizadas, resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. A atividade envolveu ainda combate a incêndio e resposta rápida em situações críticas, testando o tempo de resposta e a integração entre os órgãos.

Segundo o coronel Vanderley Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e um dos instrutores do curso, a capacitação foi essencialmente prática, aplicando procedimentos internacionais utilizados pela ONU em operações de resgate.

“O objetivo é formar uma equipe de pronto emprego aqui em Marabá, capaz de dar resposta imediata a qualquer emergência. Foram três dias intensos de treinamentos, monitorando o tempo de chegada, a ação dos profissionais e o transporte das vítimas até uma unidade de saúde. Hoje finalizamos com essa demonstração técnico-profissional, envolvendo incêndio e resgate em estruturas colapsadas”, detalha Pereira.

O simulado demonstra a importância da integração entre diferentes instituições, civis e militares, para garantir a segurança da população em situações adversas. Além de fortalecer a preparação local, a experiência deixa Marabá em posição estratégica para colaborar em grandes operações regionais.

“O que esperamos é que nunca precisemos atuar em uma situação real desse porte, mas se acontecer, nossas equipes estarão cada vez mais preparadas para salvar vidas”, conclui coronel Norat.

