Marabá sedia 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial no dia 25 de junho

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – A Prefeitura de Marabá, em conjunto com coletivos, instituições acadêmicas e órgãos públicos, realiza no dia 25 de junho a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, no Teatro Municipal Eduardo Abdelnor. O evento marca um passo fundamental para a construção de políticas públicas voltadas à equidade racial no município e faz parte do Calendário nacional de conferências definidas pelo Ministério da Igualdade Racial.

As inscrições para participar da conferência podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclUuZHRvaygC_Q5m_8BXuuhDCLCzDuya4yzw-8uWuC2hkwWQ/viewform?usp=sharing&ouid=113264074081639500363 preenchendo o formulário on-line, com direito a certificado de participação. O evento é aberto à comunidade em geral e a organização vai garantir alimentação aos participantes.

A Conferência está sendo organizada de forma paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil. À frente da Comissão Organizadora está a assessora técnica Alda Martins, que ressalta o protagonismo dos coletivos locais na construção do evento.

“Essa conferência não é apenas uma iniciativa institucional. Ela nasce do diálogo direto com os coletivos negros, acadêmicos, militantes e movimentos sociais do município. É uma construção feita de baixo para cima, respeitando o princípio de que nada deve ser feito sobre nós sem nós”, destaca Alda.

Criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

A Conferência é um dos passos para o município instaurar oficialmente o Conselho de Igualdade Racial, que será uma etapa importante nesse processo. A minuta da lei que cria o conselho está praticamente finalizada e a previsão é que ela seja encaminhada à Câmara Municipal ainda no primeiro semestre.

A proposta do Executivo, segundo Alda Martins, foi justamente garantir que o conselho surgisse a partir da base, com indicações feitas diretamente pelos coletivos e não de forma unilateral pelo governo. “É uma construção legítima, com a participação ativa da sociedade. O prefeito apoiou essa condução descentralizada e coletiva”, explica.

Pauta da conferência e convidados

A programação da conferência será intensa e acontecerá durante todo o dia 25. Pela manhã, haverá uma mesa de abertura com autoridades e lideranças locais, seguida por uma aula magna e apresentações culturais. No período da tarde, os participantes dividem-se em grupos para discutir três eixos centrais: Democracia e Participação Social, Reparação e Justiça Racial, Igualdade no Acesso a Direitos

Cada eixo será conduzido por facilitadores experientes na pauta racial. Durante os debates, os participantes devem elaborar três propostas principais, que serão encaminhadas aos níveis municipal, estadual e federal. Essas sugestões devem refletir as necessidades da população negra de Marabá em áreas como Segurança, Educação, Saúde, Cultura e Acesso ao poder.

A realização da conferência está sendo acompanhada de perto por instituições como o Ministério Público Federal, que reforça a importância de inserir a pauta racial de forma concreta nas políticas públicas municipais.

“A população negra é maioria nas estatísticas de vulnerabilidade: nos encarceramentos, nos casos de violência, nas dificuldades de acesso a espaços de poder. Precisamos pensar políticas específicas que não excluam, mas que, ao contrário, ampliem direitos. E é isso que esta conferência busca”, finaliza Alda Martins.

SERVIÇO

Evento: 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Data: 25 de junho (terça-feira)

Horário: A partir das 8h

Local: Teatro Municipal Eduardo Abdelnor

