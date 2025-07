Marabaense é morto com tiros no tórax em Parauapebas

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (9), na Rua Cajazeiras, na Comunidade de Palmares II

Um jovem, identificado como Lucas Barbosa de Oliveira, de 26 anos, natural de Marabá, região sudeste do Pará, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (9), na Rua Cajazeiras, na Comunidade de Palmares II, zona rural de Parauapebas.

Conforme a declaração de óbito emitida pelas autoridades competentes, a vítima morreu em decorrência de hemorragia intratorácica provocada por ferimentos causados por projéteis de arma de fogo. Os disparos atingiram a região do tórax de Lucas.

A Polícia Militar isolou a cena do crime até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo para a realização de exames necroscópicos. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para elucidar o caso

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2025/07:00:29

