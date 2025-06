Marabaense vence prêmio nacional com sistema que detecta corrupção no serviço público

(Foto: Reprodução) – A ferramenta, chamada Audit.AI, foi idealizada pela servidora da Unifesspa e mestranda em Ciências Forenses, Giselle da Costa Batista. O sistema utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina para analisar Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e identificar padrões relacionados a condutas ilícitas no serviço público

Um sistema de inteligência artificial voltado ao combate à corrupção em instituições públicas, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), recebeu o primeiro lugar na categoria “Academia” do Prêmio INAC de Integridade 2025. A premiação foi realizada na última segunda-feira (16), no Theatro Municipal de São Paulo.

A ferramenta, chamada Audit.AI, foi idealizada pela servidora da Unifesspa e mestranda em Ciências Forenses, Giselle da Costa Batista. O sistema utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina para analisar Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e identificar padrões relacionados a condutas ilícitas no serviço público.

Durante a cerimônia, Giselle destacou o apoio de seus orientadores e colegas de pesquisa, além do papel da universidade no incentivo à inovação voltada à transparência institucional. O Audit.AI é fruto do programa de pós-graduação em Ciências Forenses da Unifesspa, e conta com a participação de Ruan Vieira Rolim de Sá, Pedro Bacelar Moreira, Marcela Alves de Souza e Hugo Pereira Kuribayashi.

Com funcionamento já em fase prática, o sistema permite a leitura automatizada de processos disciplinares, indicando áreas de maior risco com base em dados históricos. Além disso, conta com recursos interativos, como chatbot, para facilitar a consulta e interpretação dos relatórios gerados. A equipe trabalha atualmente na adaptação da plataforma às diretrizes metodológicas da Controladoria-Geral da União (CGU), visando à sua aplicação em larga escala por órgãos públicos em todo o país.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/10:57:09

