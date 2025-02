Maraisa é internada e sugere que foi por causa do ex

Cantora estava apenas passando por um check-up médico | Reprodução

Sertaneja anunciou que estava no hospital após rumores de término com o noivo.

Depois de rumores de término com Fernando Mocó, Maraisa apareceu internada no hospital Albert Einstein, em Goiânia, nesta terça-feira (25), e deixou claro o motivo: “coração partido”.

A cantora publicou no seu Instagram vídeo no hospital, enquanto tomava medicação na veia, com a mãe acompanhando.

“O resort hoje tá diferente, né?”, perguntou Maraisa. “Deus me livre desse resort seu”, respondeu a mãe. “Eu acho que minha mãe e meu pai mandaram me prender aqui de propósito, porque eu queria sair do Brasil e é muito caro”, disse.

Em outro vídeo, um médico entrou e explicou que Maraisa está bem, mas será submetida a um check-up.

Maraísa e Fernando Mocó apagaram todas as publicações juntos e deixaram de se seguir nas redes sociais no final de semana. Na segunda-feira (24), ela publicou uma indireta que fãs entenderam que seria para ele.

