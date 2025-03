Marajoara de 18 anos é coroada Miss Teen Pará 2025

Hellen Gomes é coroada Miss Teen Pará 2025 e se prepara para brilhar no Miss Teen Brasil CTB, no Ceará. | Foto: Fernando Pinheiro

Hellen Gomes, de 18 anos, é coroada Miss Teen Pará 2025 e se prepara para o Miss Teen Brasil CTB. Conheça sua história!

O brilho dos olhos, a postura impecável e o sorriso carregado de emoção. Foi assim que Hellen Gomes, jovem de 18 anos, recebeu a coroa de Miss Teen Pará 2025, um título que carrega muito mais do que beleza: representa sonho, luta e a força da juventude amazônida. Agora, a jovem marajoara se prepara para representar o estado no Miss Teen Brasil CTB, que acontece em julho, no Ceará.

A história de Hellen é um exemplo de determinação. Natural de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó, ela entrou para o mundo da moda aos 14 anos e, em pouco tempo, já conquistava espaço internacionalmente. Mas sua paixão não se limita às passarelas: a nova Miss Teen Pará também é acadêmica de jornalismo, estuda teatro e pratica balé, demonstrando sua versatilidade e compromisso com a arte e a comunicação.

Uma noite inesquecível

A coroação de Hellen aconteceu em um evento emocionante em um restaurante de Ananindeua, região metropolitana de Belém, onde amigos, familiares e apoiadores se reuniram para celebrar essa conquista. O momento foi marcado por homenagens, discursos inspiradores e, claro, a passagem da coroa, que simboliza não apenas o título, mas uma nova fase para o concurso no estado.

Representatividade

Com o título de Miss Teen Pará, Hellen assume um papel de representatividade e inspiração. Como mulher da Amazônia, ela quer ser uma voz para as meninas marajoaras, incentivando-as a sonhar alto e buscar novas oportunidades.

“Quero representar todas as jovens do Marajó que têm sonhos e potencial, mas muitas vezes não encontram oportunidades. Quero que elas saibam que podemos chegar onde quisermos, com determinação e coragem”, declarou Hellen.

Um novo capítulo para o Miss Teen Pará

Este ano marca uma transformação para o concurso no estado. Agora, a representante paraense disputará o título nacional no Miss Teen Brasil CTB, aumentando a visibilidade do evento e das candidatas.

“O Miss Teen Pará está crescendo e se consolidando cada vez mais. Agora, com essa nova etapa, nossas representantes terão uma visibilidade ainda maior. Estamos muito felizes por ter a Hellen como nossa candidata a nível nacional e confiantes de que ela fará um excelente trabalho”, afirmou Ruhan Sacramento, um dos coordenadores do concurso, ao lado de Marcelo Matsuura.

Mas o trabalho está só começando. Para brilhar no nacional, Hellen passará por uma preparação intensa. Segundo Marcelo, o foco agora é lapidar ainda mais sua performance.

“A Hellen já tem uma trajetória incrível, mas agora iniciamos um trabalho focado para que ela esteja pronta para cada etapa do Miss Teen Brasil CTB. Estamos investindo no seu desenvolvimento em passarela, oratória, postura e tudo o que for necessário para que ela chegue ao nacional muito bem preparada”, explicou.

Oportunidade para novas candidatas

E para quem sonha em seguir os passos de Hellen, as inscrições para o Miss Teen Pará 2026 serão abertas em breve. O concurso promete revelar novos talentos e dar a outras jovens paraenses a chance de conquistar um espaço no mundo da beleza e da representatividade.

Enquanto isso, Hellen Gomes segue firme em sua preparação, carregando consigo não apenas a coroa, mas a esperança e o orgulho de um povo. O Marajó e o Pará estarão torcendo por ela.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/16:00:27

