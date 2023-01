Maranhense acusado de homicídio é preso dentro de avião no Aeroporto de Belém

O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e cumprido pela Polícia Federal do Pará (Foto:Divulgação/PFPA).

O passageiro partiu de Goiânia rumo a Manaus e foi detido durante conexão na capital paraense

Um passageiro foi preso ainda dentro do avião, após a aterrissagem de conexão no Aeroporto Internacional de Belém, na segunda-feira (9).

Ele responde pelos crimes de homicídio mediante pagamento ou promessa e disparo de arma de fogo. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e cumprido pela Polícia Federal do Pará.

O voo vinha de Goiânia (GO) com destino final a Manaus (AM). O alvo, natural do Maranhão, que não teve a identidade divulgada, foi abordado ainda dentro da aeronave, logo após a aterrissagem de conexão em Belém, por volta das 11h30. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional paraense.

Com ele foram apreendidos um aparelho celular e R$ 1,4 mil em espécie, além de cordões com pepitas de ouro em estado bruto que foram encaminhados à Delegacia de Combate a Crimes Ambientais. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar a origem dos objetos apreendidos. Se condenado, ele pode ter até 20 anos de prisão.

