Maranhense desaparecido há dois meses é encontrado em Salvador; homem está há mais de 20 horas em cima de uma árvore

Identificado como Sergio Rodrigo Guimarães, ele estava desaparecido desde março deste ano. (Foto: reprodução)

Corpo de Bombeiros tenta convencê-lo a descer da árvore há mais de 20 horas. A família dele saiu do Maranhão com destino a Salvador.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam, desde a noite de segunda-feira (2), no resgate de um maranhense que está há mais de 20 horas em cima de uma árvore localizada dentro da Base Aérea de Salvador.

Identificado como Sergio Rodrigo Guimarães, ele estava desaparecido desde março deste ano e só foi localizado nesta semana, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas.

Segundo os bombeiros, o homem resiste a qualquer pedido para que desça da árvore. A situação mobilizou uma operação de resgate com apoio de profissionais especializados em atendimento psicossocial e salvamento em altura.

Na tentativa de estabelecer diálogo e convencê-lo a descer com segurança, os bombeiros acionaram familiares de Sergio, que saíram do Maranhão com destino a Salvador. A previsão é que eles cheguem à capital baiana por volta das 14h desta terça-feira (3).

Até o momento, não há detalhes sobre como Sergio chegou à Base Aérea nem os motivos que o levaram a subir na árvore. A Polícia Civil foi acionada. A ocorrência segue em andamento, e a área está sendo monitorada por equipes de segurança.

