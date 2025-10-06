Maranhense é encontrado morto com corte na nuca em Uruará (PA)

Foto:Reprodução | A vítima era natural do Maranhão e estava há poucos dias no município, onde trabalhava como diarista em propriedades rurais

Um homem identificado como Francimar de Sousa Oliveira, de 43 anos, foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (3) em uma área rural de Uruará, no sudoeste do Pará. Ele estava deitado em uma rede e apresentava um corte profundo na nuca.

O crime ocorreu em uma casa localizada no Travessão Km 175 Sul, onde Francimar, natural do Maranhão, estava hospedado havia poucos dias enquanto trabalhava como diarista em propriedades da região. De acordo com informações repassadas à polícia, na noite de quinta-feira (2), a vítima teria ingerido bebidas alcoólicas na companhia de outro trabalhador.

Horas depois, já durante a madrugada, o dono do imóvel o encontrou morto na área externa da residência. Uma foice com vestígios de sangue foi apreendida no local e pode ter sido a arma usada no assassinato. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde a identidade da vítima foi confirmada no sábado (4). A Polícia Civil de Uruará instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pela morte.

