Marçal faz dois, Botafogo goleia Fortaleza e entra no G6 do Brasileiro

Marçal comemora gol sobre o Fortaleza pelo Brasileiro • Vitor Silva/Botafogo

Leão do Pici jogou com um a menos desde os cinco minutos de jogo.

O Botafogo venceu o Fortaleza por 5 a 0 neste sábado (9) em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, os donos da casa jogaram com um a menos praticamente o jogo inteiro.

Gustavo Mancha atingiu Danilo com um carrinho e levou vermelho direto. Mesmo após revisão no VAR, o árbitro manteve a decisão de expulsar o jogador.

Com um jogador a mais, o Botafogo dominou o jogo. Aos 14 minutos, Marçal abriu o placar de cabeça. Ainda na primeira etapa Arthur Cabral ampliou para o Glorioso.

O terceiro gol aconteceu logo no início da segunda etapa, Marçal balançou as redes mais uma vez. Aos oito minutos, David Ricardo fez o quarto de cabeça. E ainda deu tempo de Matheus Martins deixar o dele para fechar o placar.

Com esse resultado, o Botafogo chegou a 29 pontos e entrou no G6, ocupando a quinta posição. Já o Fortaleza estacionou nos 15 pontos e segue na zona de rebaixamento no 18º lugar.

Reencontros

O jogo marcou o reencontro entre Botafogo e Renato Paiva. O técnico deixou o clube depois do Mundial de forma polêmica e assumiu o Fortaleza após a saída de Vojvoda.

O outro reencontro do jogo não foi nada feliz para o Fortaleza. Arthur Cabral e David Ricardo já jogaram pelo Ceará e, agora no Botafogo, marcaram contra o ex-rival estadual, contribuindo para o placar elástico.

Substituição inusitada

O confronto no Castelão contou com uma substituição inusitada. Aos 27 minutos do segundo tempo, o bandeirinha Jorge Eduardo Bernardi levou um tombo feio na lateral do campo após tropeçar.

O assistente teve um deslocamento no ombro direito e recebeu atendimento dos médicos do Botafogo e do Fortaleza, mas precisou ser substituído pelo quarto árbitro Lucas Horn.

O atendimento rendeu um cartão amarelo para Kuscevic, do Fortaleza, que cobrou rapidez para o retorno do jogo.

Próximos jogos

Agora Botafogo e Fortaleza viram a chave para as oitavas de final da Libertadores. O Leão do Pici recebe o Vélez na próxima terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília). O Glorioso enfrenta a LDU na próxima quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), no Nilton Santos.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

