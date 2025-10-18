Marco Aurélio matou Odete Roitman? Confira o final da novela

Marco Aurélio então pega a arma usada por Heleninha, utilizando um guardanapo para não deixar impressões digitais, e dispara contra Odete, provocando sua morte. Pelo menos era isso que todos pensavam, não é? | Reprodução

No capítulo final exibido nesta sexta-feira (17), a novela revela que Marco Aurélio deu um tiro na megera.

Oúltimo episódio do remake de “Vale Tudo”, exibido na noite desta sexta-feira (17), revelou o responsável pela morte de Odete Roitman. Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi identificado como autor do crime. A trana, no entanto, teve uma reviravolta.

Marco Aurélio entra no quarto de Odete com uma pistola escondida no blazer, alegando que pretendia apenas entregar documentos da TCA. Odete informa que Heleninha havia atirado descontrolada, mas o tiro não a atingiu. Marco Aurélio então pega a arma usada por Heleninha, utilizando um guardanapo para não deixar impressões digitais, e dispara contra Odete, provocando sua morte. Pelo menos era isso que todos pensavam, não é?

Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmann) planejaram o crime detalhadamente enquanto Odete estava hospedada no Copacabana Palace. O casal criou um álibi para parecer que ambos estavam no quarto, enquanto Marco Aurélio executava o assassinato.

Uma reviravolta, no entanto, revelou que Odete não morreu. Ela foi socorrida, passou por uma cirurgia, se recuperou e deixou o local de helicóptero.

Sobre o remake de “Vale Tudo”

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias e dirigido por Paulo Silvestrini, contou com 173 capítulos. A novela atualizou temas do original de 1988, abordando questões relacionadas à ética, moral e interesse pessoal na sociedade.

