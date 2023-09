Margem Equatorial: Petrobras fez com sucesso simulação na bacia Potiguar, diz Prates

Jean Paul Prates: “Temos o compromisso de perfurar a região com o Estado brasileiro” (Lula Marques/ Agência Brasil)

Petrobras submeteu um pedido conjunto de licença ao Ibama incluindo toda a a área, que passa pelo Pará

A Petrobras está na expectativa para obter a licença ambiental no próximo mês, que permitirá o início da exploração na bacia de Potiguar, localizada na Margem Equatorial brasileira. Recentemente, a empresa realizou com sucesso uma simulação de acidente por derramamento de óleo nessa área. Ao mesmo tempo, o pedido para realizar testes de simulação na polêmica bacia Foz do Amazonas está em andamento, de acordo com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Em um evento com atletas olímpicos patrocinados pela companhia, Prates destacou a importância de cumprir os requisitos ambientais e regulatórios. Ele afirmou: “Temos o compromisso de perfurar a região com o Estado brasileiro, mas o Estado também deve estabelecer suas condições e exigências. Estamos aguardando a emissão da licença ao longo do próximo mês.”

Pedido conjunto ao Ibama simplifica processo de liberação

O executivo explicou que a Petrobras submeteu um pedido conjunto de licença ao Ibama para todas as bacias da Margem Equatorial que pretendem explorar, buscando simplificar o processo. A decisão de concessão das licenças deverá ser baseada nas avaliações e simulações determinadas pelo Ibama.

Prates também enfatizou o excelente relacionamento da Petrobras com o Ibama, destacando a bem-sucedida simulação de acidente por derramamento de óleo na bacia Potiguar, que recebeu nota máxima.

