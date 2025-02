Mariah Carey confirma show em Belém: “Eu vou tomar um tacacá”

Foto: Reprodução | Também escalada para o The Town em São Paulo, cantora irá se apresentar no evento Amazônia Para Sempre, na capital do Pará.

A Rock World, organizadora dos festivais Rock in Rio e The Town, confirmou um show de Mariah Carey no evento Amazônia Para Sempre, em Belém. A ocasião se dará dois meses antes de a capital do Pará sediar a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da ONU.

A performance está marcada para 17 de setembro e terá transmissão na TV pelo Multishow e TV Globo. Há a promessa de hits eternos como “We Belong Together”, “Obsessed” e “Fantasy”.

O palco em que a artista se apresentará terá formato de vitória-régia, símbolo da Região Amazônica. A megaestrutura de 88 toneladas, com cenografia imponente de 25 metros de diâmetro, será instalada temporariamente nas águas do Rio Guamá.

Ao lado de Mariah, diferentes gerações de ícones da música paraense se unem. Com criação e direção de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, o ato de abertura idealizado especialmente para o Amazônia Para Sempre contará com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O dia será eternizado com a produção de um documentário sobre os bastidores. O evento tem como finalidade conectar a música ao ativismo climático, para chamar atenção do mundo para a urgência do tema.

Mariah Carey no Pará e em São Paulo

Quatro dias antes, em 13 de setembro, Mariah Carey irá se apresentar no palco Skyline do The Town, em São Paulo.

Além de cantora célebre, a americana é engajada em causas sociais. Ela administra um acampamento para jovens carentes chamado Camp Mariah, em Fishkill, Nova York, fundado em 1994, em parceria com a organização sem fins lucrativos The Fresh Air Fund.

Em 1999, ela recebeu um Congressional Award por seus esforços para apoiar jovens por meio do Fresh Air Fund e da Administração de Serviços Infantis da cidade de Nova York. Duas décadas depois, em 2019, a Variety concedeu a ela o prêmio Power of Women pelo seu trabalho contínuo com o Fresh Air Fund.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/12:36:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com