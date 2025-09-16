Mariah Carey desembarca em Belém para show em palco flutuante em rio

Mariah Carey chega a Belém para show nesta quarta, 17. — Foto: Marcos Pinheiro/TV Liberal

Cantora se apresenta no Amazônia Live – Hoje e Sempre, que também tem shows das paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O espetáculo será um especial de TV na floresta amazônica.

A diva norte americana Mariah Carey desembarcou em Belém na noite desta segunda-feira (15) para um show no meio do rio Guamá no dia 17 de setembro, em um palco flutuante inspirado na “vitória-régia”, símbolo da Amazônia.

Carey veio pela segunda vez ao Brasil em 2 anos. No fim de semana, a vencedora de seis prêmios Grammy fez um show sem sair da zona de conforto, mas arrebatador no The Town, em São Paulo.

No palco em Belém, também se apresentam quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Além de celebrar à arte e cultura nortistas, o festival reforça a urgência de manter a floresta em pé, proteger os povos originários e contribuir para a redução global das emissões de carbono.

O show foi pensado para um especial de TV na floresta amazônica: o Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e pelo The Town, com patrocínio da mineradora Vale.

O palco foi pensado como uma homenagem à “rainha das águas” e tem 13,2 toneladas de estrutura, sendo 10 toneladas apenas da flor. O restante se divide entre 1,2 tonelada da base central e 2 toneladas dos equipamentos técnicos e cenográficos, como iluminação e som.

Feitas em metalon e revestidas com tecido, as pétalas foram projetadas para causar baixo impacto ambiental e poderão ser reaproveitadas após o evento.

Transmissão

O show do Amazônia Live – Hoje e Sempre é realizado a partir das 18h15 de quarta-feira (17), sob o comando de Guilherme Guedes e Laura Vicente, sendo que o especial será transmitido para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto. Na TV Globo, o público confere os melhores momentos do evento, logo após o Estrela da Casa.

O programa será conduzido por Kenya Sade e Milton Cunha, trazendo para a telinha não apenas música, mas também reflexões sobre a importância da preservação da maior floresta tropical do planeta.

O Amazônia Live – Hoje e Sempre tem direção de gênero de Joana Thimoteo, direção geral de Fellipe Ayala, produção executiva de Valesca Campos e produção de Fabrício Peralva.

Passagem pelo The Town

No The Town, Mariah foi a atração principal do dia 13, sendo a headliner do Palco Skyline no The Town. Antes dela se apresentaram Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield e The Flight.

No dia ainda teve apresentações de Lionel Richie, Gloria Groove, Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir, e Os Garotin convida Melly no The One.

A apresentação mobilizou fãs a passarem longas horas esperando pela cantora no festival. Algumas levaram até fraldas para não perder o lugar na grade.

