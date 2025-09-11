VÍDEO: Mariah Carey já está no Brasil para shows em São Paulo e Belém

(Foto: Reprodução) – Mariah Carey esteve no Brasil pela última vez em 2024, quando também foi recebida com festa pelos fãs. | Araújo/Ag News

Cantora fará apresentação no festival The Town no sábado (13) e, dias depois, participará do evento “Amazônia Livre – Hoje e Sempre”, na capital paraense.

As madrugadas de grandes cidades, por vezes, reservam momentos de euforia coletiva. Foi assim com a chegada de uma das vozes mais marcantes da música pop internacional, que desembarcou no Brasil para uma série de apresentações aguardadas pelos fãs.

Na madrugada desta quinta-feira (11), Mariah Carey desembarcou em território brasileiro e foi recebida com entusiasmo por um grupo de admiradores que a aguardava no aeroporto. Simpática, a artista parou para dar autógrafos e interagir com os fãs que celebravam sua chegada.

O primeiro compromisso da estrela será neste sábado (13), no festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois, Mariah segue para Belém, onde se apresenta no evento “Amazônia Livre – Hoje e Sempre”, na próxima quarta-feira (17), que promete unir música e engajamento em defesa da floresta amazônica.

PALCO FLUTUANTE EM BELÉM

Indiscutivelmente uma das maiores vozes do pop mundial, Mariah Carey trará seu show à capital paraense na próxima quarta-feira (17), oferecendo ao público uma experiência única. Além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira, a cantora apresentará uma estrutura surpreendente: um palco flutuante em formato de vitória-régia, já instalado no rio Guamá, impressionando pela beleza e imponência.

O palco flutuante, foi idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town, e foi montado na região próxima à ilha do Combu, em frente à capital paraense. A estrutura tem 25 metros de diâmetro e pesa 88 toneladas.

TRANSMISSÃO AO VIVO E IATE DE LUXO

O público não terá acesso presencial, mas poderá acompanhar a performance em tempo real, já que o show será transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Multishow, levando a experiência para diferentes públicos em formato digital. Para garantir conforto e exclusividade, a produção da cantora contará com um iate de luxo como camarim flutuante durante o evento.

MISTÉRIO SOBRE O LOCAL DO SHOW

Apesar de todos os detalhes do espetáculo estarem cercados de curiosidade, a localização exata do palco permanece em segredo absoluto. De acordo com os organizadores, a medida visa garantir segurança e evitar que embarcações se aproximem indevidamente durante a apresentação.

É nesse clima de mistério e encantamento que a cantora fará sua estreia na Amazônia, antes mesmo da COP 30, em um evento que promete unir música e visibilidade para a região.

Conteúdo Relacionado: Faltam 7 dias para Mariah Carey subir ao palco no rio Guamá em prol da Floresta Amazônica

VEJA O VÍDEO:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/15:47:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...