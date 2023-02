Marido agride esposa, leva facada, é preso e vai parar no hospital

Homem agride esposa em frente a criança, leva facada no abdômen e acaba preso pela PM em Novo Progresso-PA. (foto:Reprodução tv progresso)

A Polícia militar foi informada via central da Policia Militar sobre um homem que estaria agredindo uma mulher.

Diante da informação, a guarnição se deslocou até ao local.

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, policiais militares atenderam a ocorrência no bairro Nego do Bento-2, na segunda rua, casa, N° 130, onde houve um conflito família, ao chegar no local os militares encontraram o Nacional Marcelo Da Silva Oliveira na frente da residência, o mesmo se encontrava com uma perfuração de faca no abdômen, Marcelo relatou que entrou em vias de fato com sua esposa, que minutos depois a esposa apareceu no local, bastante lesionada, e o atingiu com uma faca. As partes foram conduzidas a DEPOL para os procedimentos cabíveis. Após serem ouvidos pela autoridade policial civil, foi confirmado que Marcelo havia agredido a esposa em frente a criança (filho do casal), e que a esposa agiu em legítima defesa, a esposa foi liberada e Marcelo recebeu voz de prisão sendo encaminhado para hospital municipal para atendimento medico.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08//02/2023/07:34:26

