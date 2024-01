Marido é preso suspeito de matar esposa estrangulada após ela se recusar a desbloquear celular

Homem disse, em depoimento, que colocou joelho sob o pescoço da jovem para segurá-la e liberar o reconhecimento facial do aparelho. g1 tenta identificar a defesa dele.

Um homem é suspeito de matar a esposa estrangulada após ela se recusar a desbloquear o próprio celular para que ele pudesse mexer no aparelho. O caso aconteceu na segunda-feira (29) em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.

O suspeito foi preso horas depois. O motivo do crime foi citado por ele em depoimento à polícia, ao qual a RPC teve acesso.

Eduarda Amabile Correia, de 26 anos, vivia com o suspeito Tiago Trindade havia três anos.

O homem relatou que, durante a discussão, colocou o joelho sob o pescoço da jovem para segurá-la e liberar o reconhecimento facial do aparelho. A intenção, segundo ele, era verificar se ela estava tendo algum outro relacionamento.

No depoimento, ele ainda contou que não mediu a própria força e não lembra quanto tempo durou o golpe e que, quando viu, a mulher estava com o rosto arroxeado.

Ele decidiu ligar para o próprio irmão, que levou a cunhada para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) da cidade.

A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio.

“As investigações da PCPR continuam a fim de comprovar a causa da morte e esclarecer os fatos”, informa a corporação.

Eduarda atuava como vendedora e está sendo velada na Capela Mortuária de Tomaz Coelho, em Araucária. O sepultamento está previsto para às 17 horas desta terça-feira (30) no cemitério municipal da cidade.

O g1 tenta identificar a defesa do suspeito.

A defesa da família de Eduarda destaca que “a família espera celeridade e transparência nas ações da polícia civil, para amparar uma denúncia justa, que será levada a efeito no plenário do tribunal do júri de Araucária, de onde se aguarda a condenação, com exemplar pena”.

