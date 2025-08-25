Marido envia fotos de fonoaudióloga morta para familiares após assassinato em MT

Lucas França foi preso em Sinop (MT), suspeito de assassinar a esposa a facadas. — Foto: Reprodução

Lucas França Rodrigues, de 22 anos, foi encontrado dentro do quarto do casal, em surto psicótico, segundo a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante.

Lucas França Rodrigues, de 22 anos, marido da fonoaudióloga Ana Paula Abreu Carneiro, de 33 anos, suspeito de matá-la a facadas dentro de casa, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, enviou fotos da vítima morta para familiares dela logo após o crime, nesse domingo (24), segundo a Polícia Militar.

Ana foi encontrada sem vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com cerca de 15 a 20 perfurações pelo corpo.

A irmã de Ana relatou à polícia que Lucas entrou em contato com ela por meio de uma rede social, confessou o crime e enviou fotos da vítima. Em seguida, os policiais também receberam informações do irmão do suspeito, que relatou o mesmo fato e, da mesma forma, recebeu imagens da vítima morta.

Durante buscas, os policiais encontraram o suspeito no quarto do casal, em estado de surto psicótico. Ele resistiu à prisão, afirmando que não aceitava ser levado.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

LEIA MAIS:

Fonoaudióloga é morta com mai de 20 facadas pelo marido em Sinop (MT)

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/15:37:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...