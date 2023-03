Marido mata esposa com dez facadas em cidade do Pará

Duartes foi assassinada com dez facadas Foto:| Reprodução/ WhatsApp

O município de Cametá registrou dois casos de violência contra a mulher no mesmo dia. Ambos foram ataques à faca, com um óbito.

Faltando apenas um dia para o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de maio, dois casos de violência contra mulher foram registrados no município de Cametá, no nordeste do estado.

O primeiro deles foi contra Lucidalva Martins Duartes. Ela foi morta pelo companheiro com dez facadas, na noite no último domingo (05), na Vila de Poeirão. Após cometer o crime, o suspeito, identificado como João Batista Cardoso, fugiu do local. A Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência, ainda chegou a fazer buscas para localizar João Batista, mas sem êxito. A Polícia Civil investiga o caso.

Já na noite de ontem (segunda-feira, 06) uma tentativa de feminicídio terminou em homicídio na Vila Carapajó. A população também acionou as autoridades policiais, que, ao chegarem ao local, encontraram uma mulher, identificada como Adriana Batista do Socorro, ensanguentada.

Segundo a guarnição, comandada pelo sargento Pompeu, a mulher foi ferida a golpes de faca pelo companheiro, identificado como Claudio Gonçalves, após uma briga de casal. Ainda durante a confusão, o pai da vítima, identificado como Manoel Odival Quaresma, acabou esfaqueando o acusado na barriga, na tentativa de defender a filha.

Adriana foi socorrida para a Unidade Básica de Saúde da Vila de Carapajó para atendimento médico. O companheiro dela também deu entrada na mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia não soube informar o que teria motivado a tentativa de feminicídio. Mas, segundo os vizinhos, o casal vivia se desentendendo na frente do pai de Adriana.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Cametá, e que a mulher foi atingida por golpes de faca pelo companheiro, durante uma discussão conjugal. O pai da vítima interveio e atingiu o agressor com uma faca.

A mulher foi levada para atendimento médico e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde. O companheiro não resistiu aos ferimentos e o pai dela foi conduzido até a Delegacia, onde prestou esclarecimentos e ficará à disposição da justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações da Karina Sá em 07/03/2023/10:52:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...