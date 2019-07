Marido morto pela esposa tinha BO desde 2008 e ignorou medida protetiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O casal vivia junto há sete anos e, segundo testemunhas, as brigas eram constantes. Testemunhas apontam que o casal brigava muito e que quando isso acontecia, ele tinha até um quarto separado para dormir. Entretanto, apesar as intrigas, eles sempre se reconciliavam. Ele chegou em casa alterado depois de beber com os amigos para comemorar. O homem completaria 36 anos neste domingo (14).

Na delegacia, ela disse que estava se defendendo e não tinha a intenção de matar o marido(Foto:Reproduçao) Desde 2008, Leonídio Paixão Andrade Neto de 35 anos, morto a facadas pela esposa tinha contra ele registros de boletins de ocorrência por agredir a companheira, que havia pedido medidas protetivas contra ele, com quem morava no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

