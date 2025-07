Marília Mendonça faria 30 anos: relembre quatro momentos em que a cantora fez história no Pará

(Foto: Reprodução) – Pará foi palco de grandes momentos na carreira da artista, incluindo a gravação de “Todos os Cantos” e parceria com Joelma

A cantora Marília Mendonça completaria 30 anos nesta terça-feira (22). Mesmo após a trágica morte em novembro de 2021, em um acidente aéreo em Minas Gerais, o legado dela permanece vivo na memória do público e será homenageado em novas produções audiovisuais. O Prime Video anunciou que uma série documental que vai contar a trajetória de Marília que revolucionou o sertanejo e se tornou uma das vozes mais influentes da música nacional.

O produto audiovisual, que ainda não teve seu título oficial divulgado, começará a ser gravado em setembro, na cidade de Goiânia (GO), onde Marília viveu grande parte de sua vida. A produção promete revisitar os marcos da carreira da cantora, mostrar os bastidores de sua vida pessoal e destacar os momentos que a tornaram a artista mais ouvida do Brasil em diversas plataformas digitais. O projeto contará com acesso a arquivos pessoais inéditos e depoimentos emocionantes de amigos, familiares e colegas da música. Ainda não há previsão de estreia.

ITAITUBA

Além de ser reconhecida como a “Rainha da Sofrência”, Marília Mendonça sempre manteve uma relação afetiva com o Pará, Estado onde iniciou sua carreira nos palcos. Seu primeiro show profissional ocorreu em 2015, na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. Na época, a jovem cantora já tinha músicas estouradas nas rádios e lotou o evento com ingressos esgotados. Desde então, Marília retornou ao Estado anualmente para novas apresentações, conquistando um público fiel em cidades do interior e na capital.

SHOW GRATUITO NO PARÁ

Um dos momentos mais marcantes dessa ligação aconteceu em 2018, quando Belém foi escolhida como a primeira cidade do projeto “Marília Mendonça – Todos os Cantos”. A cantora surpreendeu os fãs ao espalhar pistas enigmáticas em outdoors pela cidade e distribuir panfletos pessoalmente no centro comercial, anunciando um show gratuito na Praça do Relógio. O espetáculo, realizado em agosto daquele ano, foi gravado e integrou o DVD-documentário do projeto. Foi na capital paraense que ela lançou oficialmente a canção “Ciumeira”, um dos grandes hits da sua carreira.

PARCERIA COM JOELMA

No mesmo ano, Marília também uniu forças com a paraense Joelma na música “Perdeu a Razão”, uma parceria com forte mensagem social sobre violência doméstica.

ÚLTIMO SHOW EM BELÉM

O último show da cantora no Pará ocorreu no dia 14 de agosto de 2019, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A apresentação contou com a participação da dupla Hugo e Guilherme e foi uma das últimas antes da paralisação do setor artístico devido à pandemia.

Fonte: O Liberal

