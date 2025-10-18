Marinha abre novas datas para visitação no maior navio de guerra da América Latina, em Belém

‘Atlântico’ atraca em porto de Belém. — Foto: Thaís Neves / g1

Ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir das 9h deste sábado (18).

A Marinha do Brasil anunciou novas datas para visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, o maior navio de guerra da América Latina, que segue atracado em Belém.

As visitas poderão ser feitas nos dias 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de outubro, das 14h às 17h, no cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio.

A entrada é gratuita, mas os interessados devem garantir o ingresso por essa plataforma aqui, a partir das 9h deste sábado (18).

De acordo com a Marinha, as novas vagas foram abertas para atender à grande procura do público, após o sucesso da programação realizada em setembro e no início de outubro.

O NAM Atlântico chegou a Belém no fim de setembro para transportar equipamentos, viaturas e militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB) dentro da Operação Atlas.

A embarcação também presta apoio logístico durante os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em 2025.

Essa é a segunda atracação do navio em Belém. Em agosto de 2023, ele compôs o aparato de segurança e logística da Cúpula da Amazônia, encontro de chefes de Estado de países amazônicos.

A embarcação possui 208 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 40 andares; pode transportar 432 tripulantes, podendo comportar até 1.400 militares quando em missão; e pode operar com até 18 aeronaves no hangar e convoo.

O Contra-Almirante, Antônio Braz de Souza, comanda a Força Naval Componente da Operação Atlas 2025, falou sobre a importância da presença do NAM “Atlântico” em Belém.

Segundo ele, a atracação da embarcação na capital paraense reforça o compromisso da Marinha com a segurança e a preparação logística da região para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro.

“Realizamos o transporte de pessoal e de materiais essenciais para a realização da COP 30. A presença do NAM ‘Atlântico’ em Belém é marcante, não apenas por ser o maior navio da América Latina, mas também por representar o comprometimento da Marinha com esse evento, que é de grande relevância para o Brasil e para o mundo. O Atlântico é um dos maiores ativos da Marinha do Brasil, e sua participação demonstra a importância atribuída tanto à Operação Atlas quanto à própria COP 30. A escolha do navio também se justifica por sua grande capacidade logística, sendo fundamental no transporte de equipes e equipamentos para apoiar a conferência”, explicou o Contra-Almirante.

Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar.

É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e em operações de manutenção de paz.

O navio foi adquirido junto à Marinha Britânica em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do Oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos da história.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/07:00:00

