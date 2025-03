Marinha alerta sobre navegação no Rio Madeira após acidentes no Amazonas

(Foto: Divulgação) A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, emitiu um comunicado à comunidade marítima, nesta segunda-feira, 10 de março, reforçando a importância de manter atenção às medidas de segurança durante navegação no Rio Madeira, que conecta os Estados do Amazonas e Rondônia.

A Marinha orienta aos comandantes de embarcações que tenham atenção redobrada, principalmente, em trechos situados nas proximidades de estruturas portuárias e em áreas habitáveis, como comunidade ribeirinhas e flutuantes. Condutas atípicas, como desvios de rota e adoção de altas velocidades, geram risco à segurança da navegação e podem ocasionar incidentes, conforme ocorrido recentemente nos municípios de Borba-AM e Humaitá-AM.

O comunicado também destaca a importância do efetivo guarnecimento da Tripulação de Segurança, para todas as embarcações empregadas na navegação interior, conforme previsto na NORMAM202/DPC. A Marinha do Brasil, que também atua como Autoridade Marítima, encontra-se presente nos rios da Amazônia Ocidental e cumpre suas atribuições legais, fiscalizando o cumprimento das normas que garantem uma navegação sem acidentes, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica.

