Marinha do Brasil apreende comboio com quatro balsas e 4 mil metros cúbicos de madeira irregular no Rio Amazonas em grande operação de patrulha naval

(Foto: Reprodução) – Navio-patrulha “pampeiro” intercepta comboio de 142 metros no pará e flagra transporte irregular; embarcação já havia sido retirada de circulação por infrações anteriores

No último sábado (22), a Marinha do Brasil realizou uma operação de fiscalização que resultou na apreensão de um comboio de quatro balsas e dois empurradores transportando aproximadamente 4 mil metros cúbicos de madeira de forma irregular pelo Rio Amazonas. A abordagem ocorreu nas proximidades do município de Almeirim, no Pará, durante uma ação de Patrulha Naval. A informação foi divulgada pela Agência Marinha de Notícias.

O comboio, que havia saído de Santarém (PA) com destino a Icoaraci, em Belém, apresentava diversas irregularidades documentais conforme o Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA). Entre os problemas identificados estavam o excesso de carga e a ausência de condutores devidamente habilitados. Além disso, um dos empurradores, denominado “Anjo Ruan”, já havia sido retirado de circulação anteriormente devido a infrações ainda pendentes.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) de Gurupá foi acionada para avaliar a legalidade da madeira transportada. As embarcações foram conduzidas até o município, onde fiscais ambientais realizam a verificação da carga e possíveis sanções aos responsáveis.

Além da apreensão, a tripulação do Navio-Patrulha (NPa) “Pampeiro” prestou atendimento médico a um dos tripulantes do comboio, que solicitou socorro via rádio. Um médico e um enfermeiro a bordo realizaram o atendimento e o tripulante foi medicado antes de retornar à sua embarcação.

O Navio-Patrulha “Pampeiro” tem papel estratégico na fiscalização e segurança marítima da Bacia Amazônica, sendo o único navio da classe “Piratini” operando na jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. Com sua capacidade de navegação em áreas de difícil acesso, ele reforça a presença da Força Naval na região.

Construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e incorporado em 1971, o “Pampeiro” é equipado com armamento para defesa e patrulhamento, incluindo uma metralhadora de 20mm e duas de calibre 12.7mm. Seu porte e estrutura permitem monitorar extensas áreas fluviais, garantindo a fiscalização e cumprimento das normas de navegação.

A ação reforça a importância da cooperação entre órgãos de fiscalização para coibir atividades ilegais e assegurar o cumprimento das leis ambientais e de navegação nas águas jurisdicionais do Brasil.

