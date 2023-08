Marinha do Brasil leva ações de saúde​ e combate ao escalpelamento a ribeirinhos no Pará​

Os atendimentos serão realizados a bordo do Navio-Auxiliar “Pará” (NA Pará). (Foto:Divulgação/ Marinha do Brasil).

Serão doados coletes salva-vidas e instaladas, gratuitamente, cobertura de eixos de embarcações

A Marinha do Brasil realizará, de 26 de agosto a 5 de setembro, uma Ação Cívico-Social, nos municípios de Breves, Curralinho, Oeiras do Pará e Ponta de Pedras, no Pará. A bordo do Navio-Auxiliar “Pará” (NA Pará), serão contemplados atendimentos médico-odontológicos, realização de exames laboratoriais e de imagem de pequena e média complexidade.

Além disso, haverá campanhas de prevenção ao câncer de mama, com militares especialistas da Marinha e da Universidade Federal do Pará (UFPA), nas mais variadas especialidades: ginecologistas, pediatras, oftalmologistas, radiologistas, dentistas, farmacêuticos etc. As ações serão realizadas pelo Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, subordinados ao Comando do 4º Distrito Naval.

No município de Oeiras do Pará, o NA “Pará” atenderá a população ribeirinha em uma ação coordenada com o Exército Brasileiro e a Força Aérea. Na ocasião, também serão intensificadas ações de enfrentamento e prevenção ao escalpelamento e fiscalização do tráfego aquaviário com promoção de palestras; instalação gratuita de coberturas de eixo de motor; distribuição de toucas de proteção para os cabelos e cartilhas educativas; e doação de colete salva-vidas para garantia da salvaguarda da vida humana nos rios.

Estas iniciativas têm como objetivo disseminar o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, no dia 28 de agosto, bem como difundir orientações para a população ribeirinha, a fim de erradicar este tipo de acidente na região.

Elas vão ocorrer em escolas municipais e estaduais localizadas nas zonas urbanas e rurais, em centros comunitários, em portos, em feiras e em locais com maior fluxo de pessoas, com apoio de representantes da Comissão Estadual de Enfrentamento dos Acidentes com Escalpelamento e da Sociedade Amigos da Marinha.

Confira as datas das ações:

Breves: de 27 a 30 de agosto

Curralinho: de 30 de agosto a 1º de setembro

Oeiras do Pará: de 1º a 4 de setembro

Ponta de Pedras: 2 de setembro

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2023/11:02:19

