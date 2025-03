Marinha prorroga inscrições para concurso com 1.680 vagas

Foto: Reprodução | Aproveite a prorrogação das inscrições para fuzileiros navais e concorra a 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados.

Para quem tem o sonho de ingressar na carreira das Forças Armadas Brasileira, a Marinha do Brasil oferece uma nova oportunidade. Foram prorrogadas até 28 de março as inscrições do concurso da Marinha com 1.680 vagas para admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais — inicialmente, o prazo terminaria nesta sexta-feira (7).

Com ingresso para duas turmas em 2026, estão em disputa 1.440 postos no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro (RJ), e 240 no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (Ciab), na capital federal.

Podem concorrer jovens de ambos os sexos com ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2026). Além disso, é necessário ser solteiro e não possuir filhos ou dependentes.

Durante o período de formação, com duração média de 17 semanas, os recrutas ganham R$ 1.303,90, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a formatura, já ocupando o cargo de soldado fuzileiro naval, os militares passam a receber R$ 2.294,50 e são designados para cumprir estágio inicial em unidades da Marinha distribuídas entre os seguintes estados e municípios:

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Brasília (DF);

Rio Grande (RS);

Belém (PA);

Ladário (MS);

Manaus (AM);

Natal (RN);

Salvador (BA).

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site www.marinha.mil.br ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”. O valor da taxa é de R$ 40, com prazo para pagamento até 2 de abril.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2025/17:35:56

