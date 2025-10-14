Marinha resgata cinco pescadores após naufrágio no litoral do Pará

Foto:Reprodução | Operação resgata cinco pescadores emborcados no Pará

A Marinha do Brasil confirmou, nesta segunda-feira (13), o resgate de cinco pescadores que estavam desaparecidos desde o último dia 9 de outubro, quando a embarcação pesqueira em que navegavam saiu da cidade de Maracanã, no nordeste do Pará. O barco foi encontrado emborcado e preso em redes de pesca, a cerca de 166 quilômetros de Belém, no domingo (12), por um pescador que comunicou o ocorrido às autoridades.

Assim que foi informada do naufrágio, a Marinha mobilizou uma grande operação de busca e salvamento, enviando o Navio-Patrulha “Guarujá” e uma aeronave para localizar e socorrer os tripulantes. Durante as buscas, um navio mercante avistou os cinco náufragos à deriva e conseguiu recolhê-los.

Segundo a corporação, um dos pescadores apresentava sinais de desidratação severa e precisou ser evacuado por via aérea para atendimento médico imediato. Os outros quatro foram acolhidos a bordo do navio-patrulha, onde receberam os primeiros cuidados de saúde e permanecem sob observação.

A aeronave da Marinha do Brasil deve pousar na Base Aérea de Belém às 12h50 de hoje, trazendo o pescador em estado mais grave. Já o Navio-Patrulha “Guarujá” tem chegada prevista à Base Naval de Val de Cães na manhã de terça-feira (14), por volta das 7h, com os demais resgatados.

Investigação do Naufrágio

A Marinha informou que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades pelo naufrágio, que quase terminou em tragédia. O órgão reforçou ainda a importância de que embarcações mantenham equipamentos de segurança, rádios comunicadores e coletes salva-vidas, especialmente nas rotas marítimas do litoral paraense, onde as condições climáticas podem mudar de forma repentina.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

