Marinheiro desaparece após pular em rio durante festa em barco

O homem negou o auxílio da boia de salvamento. O corpo foi encontrado no início da tarde – (Foto:Reprodução / Instagram)

Um marinheiro identificado como Marcílio César Carvalho, de 26 anos, desapareceu na madrugada desta quinta-feira (24). Ele teria pulado no rio, na Praia Dourada, em Manaus (AM). O homem estava em uma festa realizada em um flutuante.

Testemunhas dão conta que, quando ele foi fechar a conta, houve um desentendimento com funcionários do estabelecimento e, de repente, o jovem se jogou no rio. Algumas pessoas chegaram a pular na água e ofereceram o auxílio de uma boia, mas Marcílio teria negado. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A empresa que realizou a festa informou, por meio de nota, que o jovem se recusou a pagar a conta e, após isso, se jogou no rio sem aceitar ajuda. “Nadou, era um exímio nadador, não atendeu os chamados dos outros passageiros e amigos e continuou nas águas. Como não foram atendidas, as pessoas jogaram coletes salva vidas, uma boia circular e posteriormente algumas pessoas se jogaram na água a fim de prestar ajuda. O mesmo se recusou, balbuciou algo, parou de nadar e sumiu nas águas do rio. Todos tentaram localizá-lo de imediato sem êxito”, dizia parte da nota da Abaré.

A empresa também afirma que, após o desaparecimento, entrou em contato com as autoridades, mas nenhuma pôde ajudar naquele momento.

O Corpo de Bombeiros informou que foram acionados por volta das 8h17 para fazer as buscas e que foram os próprios familiares quem fizeram a chamada.

Por volta das 12h30, os bombeiros informaram que o corpo foi encontrado nas proximidades da praia.

Por:Redação Integrada com informações de Manaus Alerta

