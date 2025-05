Marrone recebe alta do hospital após cair do palco durante show e passar por cirurgia

Cantor já está em casa (Foto: Redes sociais, Reprodução)

Cantor trincou costelas, fraturou dedo e teve corte no supercílio em queda de palco

O cantor Marrone recebeu alta do hospital na tarde desta desta terça-feira (13). A informação foi confirmada pela irmã do artista, Cida Ferreira, em uma publicação nas redes sociais. O artista caiu do palco no sábado (10), ao fim de uma apresentação, e teve ferimentos.

Dupla com Bruno, Marrone precisou ser internado e passou por uma cirurgia depois de cair do palco no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, onde se apresentava no sábado.

Cida publicou o vídeo no perfil de Marrone, informando aos fãs de que ele recebeu alta e está em casa descansando. Ele deve ficar de repouso nesta semana e retomar a agenda de shows somente na semana que vem.

— Passando aqui para avisar vocês que a gente já está em casa, meu irmão já recebeu alta. Está tudo bem, agora é só repouso. Essa semana ele vai ficar de repouso e só volta a trabalhar semana que vem — disse.

Na publicação, ela ainda agradeceu o apoio que o cantor recebeu dos fãs e as mensagens de carinho. O cantor não apareceu no vídeo.

— Só para falar que ele está bem e agradecer a Deus por todas as mensagens, todo carinho de vocês, todo amor. Está tudo bem, estamos em casa, fiquem com Deus —declarou.

Veja fotos de Marrone

Qual estado de saúde de Marrone, dupla com Bruno, levado ao hospital após cair de palco (2)

Marrone foi levado para o Hospital Albert Einstein (Foto: Redes sociais, Divulgação)

Estado de saúde de Marrone após queda

De acordo com a assessoria do cantor, Marrone teve cinco costelas trincadas, fraturou um dedo da mão esquerda e teve um corte no supercílio. O artista foi internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, e ficou em observação.

Um show da dupla que estava marcado para a noite de segunda (12), em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, teve apenas a presença do cantor Bruno.

Marrone caiu do palco quando se despedia do público ao final de uma apresentação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, no sábado (10). No domingo (11) ele passou por cirurgia após trincar cinco costelas, segundo a assessoria.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/14:16:25

