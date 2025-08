Marsupial ‘brilhante’ é flagrado pela 1ª vez em floresta na Tasmânia; FOTOS

Foto mostra animal brilhando no escuro — Foto: Ben Alldridge

Sua pelagem é marrom ou preta com manchas brancas, mas algumas áreas conseguem absorver luz ultravioleta e emiti-la.

Um fotógrafo conseguiu flagrar uma imagem inédita: um marsupial com a pele brilhando à noite. (Veja a imagem acima)

A foto, tirada no sudoeste da Tasmânia, foi feita pelo australiano Ben Alldridge. O animal registrado é o Dasyurus viverrinus, uma espécie de marsupial selvagem.

Sua pelagem é marrom ou preta com manchas brancas, mas algumas áreas conseguem absorver luz ultravioleta e emiti-la em um comprimento de onda diferente, criando um brilho azul vibrante.

Usando luz UV invisível, Alldridge capturou o mamífero brilhando no escuro. A imagem é considerada a primeira evidência fotográfica de um marsupial exibindo biofluorescência em seu habitat natural.

Vários mamíferos ao redor do mundo, muitos deles noturnos, são conhecidos por apresentar esse fenômeno — como ursos polares, toupeiras, zebras e tatus — além de corais, insetos, aranhas e peixes.

Ainda não se sabe exatamente o motivo desse “poder”. O fotógrafo se une agora a outros pesquisadores que tentam entender o comportamento noturno dos animais.

A imagem impressionante rendeu a Alldridge o Prêmio de Fotografia Científica Beaker Street de 2025, entregue neste mês.

Fonte: g1 PA/ Jornal folha do Progresso

