Marta volta à seleção de futebol após 9 meses da prata olímpica para amistosos com o Japão

Camisa 10 analisou o desempenho da equipe após a vitória da seleção contra o Panamá (Crédito: Loic Venance/AFP)

Arthur Elias anunciou sua última convocação antes da lista definitiva para a Copa América

Arthur Elias sempre faz questão de dizer que a “rainha” Marta não precisa ser observada na seleção brasileira. O treinador deixou a estrela fora desde a conquista na prata olímpica, em Paris-2024, no mês de agosto, para iniciar um processo de renovação na equipe nacional, usando o período para observar diversas jogadoras. Nesta terça-feira, o treinador anunciou sua última convocação antes da lista definitiva para a Copa América com a camisa 10 sendo a novidade entre as 26 chamadas.

Marta está de volta à esquadra nacional para amistosos diante da boa seleção do Japão, dias 30 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, e 2 de junho, em Bragança Paulista, no renovado Estádio Municipal Cícero de Souza, casa do Red Bull Bragantino enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas. O segundo jogo está agendado para 20 horas.

O Japão aparece na quinta colocação do ranking da Fifa e conquistou o título da She Believes Cup 2025 em fevereiro, o que o transforma em um bom teste final antes da copa América do Equador. Na história, as seleções já se encararam 16 vezes, com as asiáticas ganhando sete e perdendo seis. Foram mais três empates, um deles na She Believes de 2024, na disputa do terceiro lugar. Após 1 a 1 na ocasião, o Brasil fez 3 a 0 nos pênaltis.

Marta desfalcou a seleção brasileira nos últimos seis amistosos pós-Olimpíada. De fora, viu as companheiras encararem por duas vezes a Colômbia (1 a 1 e vitória por 3 a 1), a Austrália (triunfos por 3 a 1 e 2 a 1) e os Estados Unidos (derrota por 2 a 0 e volta por cima com 2 a 1 na Califórnia).

Ele retorna para confirmar presença na Copa América. Assim como Debinha também ganha nova oportunidade. A ex-Corinthians Gabi Portilho, um dos destaques em Paris-2024, está fora da lista. Depois de encarar as japonesas, Arthur Elias define a convocação para a competição do Equador e que será utilizada em amistoso na casa da França.

CONFIRA AS 26 CONVOCADAS:

Goleiras – Lorena (Kansas-EUA), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense)

Laterais – Fê Palermo (Palmeiras), Bruna Calderan (São Paulo), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária)

Zagueiras – Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Tarciana (Lyon-FRA), Mariza (Corinthians) e Thais Ferreira (Corinthians)

Meio-campistas – Angelina (Orlando Pride-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Laís Estevam (Palmeiras), Yaya (Corinthians) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP)

Atacantes – Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Kerolin (Manchester City-ING), Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthinas), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Debinha (Kansas-EUA), Marta (Orlando Pride)

Fonte:Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/14:00:30

