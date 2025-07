‘Matei porque estava irado’, diz pistoleiro do PCC que atirou em pai e filho, de apenas 2 anos

(Foto: Reprodução) – Pistoleiro do PCC matou pai e filho Crédito: Joana Queiroz/ acritica.com

Criminoso disse que não tinha intenção de tirar a vida da criança

Autor confesso dos tiros que mataram Moisés de Souza Sena, 23, e o bebê Lohan Miguel de Miranda Sena, de apenas 2 anos, Luis Fernando da Mata Oliveira, 23, conhecido como “Zeca”, preso por policiais militares, declarou:

“Matei porque eu estava irado naquele dia, e ele (a vítima) estava fazendo gestos com as mãos da facção rival à minha”, confessou o assassino. Zeca declarou ser pistoleiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do site acritica.com.

auto skip

O criminoso foi preso na tarde de segunda-feira (30), na vila do Xiborena, Zona rural de Iranduba, no Amazonas, na casa do sogro, para onde havia fugido após o crime. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o criminoso embalado em uma rede.

Ao ver os policiais, Zeca levantou-se dizendo “perdi, perdi” e se entregou sem oferecer resistência. No caminho para a delegacia, o assassino confessou o crime e disse que só estava arrependido de ter matado a criança, pois ele tem um filho de 4 anos. Disse que a arma usada no crime, uma pistola calibre 9 milímetros, ele devolveu à facção.

O crime ocorreu no domingo (22) no bairro Val Paraíso. Miguel, a mulher e o filho estavam em uma motocicleta quando Zeca apareceu em outra moto, emparelhou e atirou contra a família. Pai e filho morreram.

Fonte: Correio 24 horas

