Materno-Infantil de Barcarena demonstra a importância da lavagem das mãos no cuidado de bebês recém-nascidos

Para destacar a importância da lavagem das mãos e como esse gesto simples pode ajudar no combate do novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) promoveu nesta terça-feira, 5/5, uma ação para reforçar o hábito entre os colaboradores, reforçando os cuidados com bebês recém-nascidos.

O 5 de maio também marca o Dia Mundial da Higienização das Mãos, campanha estimulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que fortalece a prática em todo o mundo.

Na ação promovida pelo HMIB, unidade do Governo do Estado e gerenciada pela Pró-Saúde, a ação educativa buscou conscientizar e demonstrar a todos os profissionais de como a contaminação do vírus e bactérias pode acontecer de maneira rápida.

Para o enfermeiro do Materno-Infantil, Antenor Amorim, a ação foi importante pois, por meio de uma experiência, realizada na unidade, pode comprovar como o vírus é invisível ao olho nu. “Utilizando uma boneca, para representar o paciente, utilizamos o Glow-Germ (gel que reage a luz fluorescente) para demonstrar como a transmissão acontece quando as mãos não são higienizadas de maneira correta”, explica.

Em parceria com a comissão de sustentabilidade, a equipe da unidade criou uma pia itinerante, onde cada colaborador mostrava a técnica correta de higienizar as mãos e recebia notas de seus colegas de acordo com a assertividade do processo. Brindes, de acordo com todos os protocolos de segurança, foram distribuídos no final da atividade.

Antenor, que integra o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HMIB, conta como foi importante o reforçar o treinamento neste momento de pandemia no país. “É gratificante realizar uma atividade que foi projetada com muito carinho, pensando em sensibilizar nossa equipe de forma didática e eficiente. Neste momento de pandemia, atividades como esta trazem um conforto e informação aos colaboradores e torna a equipe ainda mais assertiva no cuidado de pacientes”, afirma.

A ação foi apresentada aos colaboradores de todos os setores do HMIB, áreas assistenciais e administrativas.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente, realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 22 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

